Bielsa reveló el porqué de su violenta reacción con la TV tras la eliminación y la desubicada pose para la foto oficial del Mundial

Marcelo Bielsa pidió disculpas por su enojo contra la TV tras la derrota ante España y por su desubicada pose en la imagen oficial de la FIFA.

Marcelo Bielsa pidió disculpas por su violenta reacción con la TV y la desubicada pose para la foto oficial del Mundial.

Mientras Uruguay todavía intenta digerir la prematura eliminación del Mundial 2026, Marcelo Bielsa brindó una extensa conferencia de prensa para despedirse de la selección. Tras realizar un balance de su ciclo y reconocer errores, el entrenador argentino sorprendió al cerrar su exposición con un pedido de disculpas por dos episodios que generaron repercusión durante la Copa del Mundo.

Después de una hora y media respondiendo preguntas de los periodistas, el rosarino pidió la palabra antes de retirarse. "Antes de terminar quería hacer una referencia, una disculpa entre comillas", expresó. El primero de los temas fue la fotografía oficial que le tomó la FIFA, en la que apareció con la cabeza gacha y gesto serio. "Cuando a mí me sacaron la foto para la FIFA, yo no sirvo para modelar fotografías", ironizó.

Bielsa se disculpó por su violenta reacción con la TV tras la eliminación y la desubicada pose para la foto oficial del Mundial IG @sacaleamarilla Luego se refirió al momento de tensión que protagonizó tras la derrota ante España, cuando una cámara de la transmisión oficial lo esperaba para una entrevista y, cansado por la demora, lanzó un airado: "¡Dale de una vez!". Bielsa reconoció que su reacción no fue la adecuada, aunque explicó el contexto emocional que atravesaba.

"Hay obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar una cantidad de notas, ellos manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo que la felicidad. Yo reaccioné por la tardanza en las preguntas que debía responder. Reaccioné porque tardaban, tardaban y yo estaba sobrepasado por el dolor", sostuvo el entrenador, visiblemente afectado por la eliminación de la Celeste.