Marcelo Bielsa explotó tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. Su enojo con la prensa quedó registrado en un video que se volvió viral.

La furia de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial: "¡Dale de una vez!"

Marcelo Bielsa protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada del Mundial 2026 luego de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos. Tras la derrota por 1 a 0 frente a España, el entrenador rosarino mostró toda su frustración antes de una entrevista televisiva y su reacción rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Apenas terminó el encuentro, Bielsa debía cumplir con la entrevista oficial posterior al partido. Sin embargo, la demora para comenzar el reportaje terminó por colmar su paciencia y lanzó un enérgico: "¡Dale de una vez!", reflejando el clima de tensión que vivía tras la caída de la Celeste.

El enojo de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x8276BrR1a — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026 Luego de ese exabrupto, el entrenador respondió de manera escueta las preguntas y dio por finalizada la entrevista sin realizar un análisis profundo del partido. El video del momento comenzó a circular rápidamente y se convirtió en uno de los contenidos más compartidos de la jornada.

La derrota ante España significó la eliminación de Uruguay en la fase de grupos, un resultado que quedó muy lejos de las expectativas que había generado el equipo dirigido por Bielsa antes del inicio del torneo.

Las decisiones de Bielsa que generaron polémica Además de su reacción ante la prensa, Bielsa quedó en el centro de las críticas por algunas decisiones tomadas durante el encuentro. Una de las más discutidas fue el reemplazo del arquero Fernando Muslera en el entretiempo, luego de su error en el gol convertido por España.