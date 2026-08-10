Diego Forlán asumió como DT de Uruguay y marcó una clara diferencia con Marcelo Bielsa: "¿Por qué no?"

Tras ser confirmado en el cargo unos días atrás, este lunes Diego Forlán fue finalmente presentado como nuevo DT de la Selección de Uruguay y le habló por primera vez al país y los medios en rueda de prensa. De este modo, comienza un nuevo ciclo con el que se tratará de dejar atrás todo lo sucedido con Marcelo Bielsa.

Y como para demostrar que se tratará de una etapa distinta, Cachavacha ya salió a marcar una importante diferencia con el entrenador anterior y tiene que ver con Luis Suárez. El histórico goleador charrúa había renunciado al combinado nacional luego de la Copa América 2024, pero antes del Mundial 2026 se arrepintió y manifestó su voluntad de volver, a lo que el Loco, con quien tuvo severos problemas, se desentendió y decidió igualmente no convocarlo.

Diego Forlán anunció que volvería a convocar a Luis Suárez DSports Esta tarde en la conferencia, le preguntaron al flamante director técnico por el Pistolero: "No lo había escuchado. Tengo un cariño enorme con Luis, tenemos mucha confianza y si él está seleccionable, es uruguayo. Obviamente tener a un jugador como Luis con la experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana que juega... ¿por qué no?", respondió, dejando las puertas abiertas para un potencial regreso del máximo artillero de todos los tiempos de la Celeste.

A ambos los une un fuerte lazo por los años que compartieron en la Selección uruguaya de 2007 a 2014, en los que jugaron juntos dos Mundiales (2010 y 2014), una Copa América (2011, en la que gritaron campeón) y una Confederaciones (2013). "Eso se verá más adelante. Nadie va a discutir lo que es Luis. Sinceramente no sabía que había dicho eso. Si lo dijo, bienvenido sea", sentenció Forlán respecto del tema Suárez.

Forlán y Suárez fueron compañeros en la Selección de Uruguay de 2007 a 2014 y jugaron juntos 2 Mundiales, 1 Copa América y 1 Confederaciones. Archivo En la misma sintonía, habló de los problemas ofensivos que viene teniendo el equipo últimamente: "Con respecto al gol, yo creo que tenemos jugadores que hacen goles. Algunos están jugando en México y haciendo goles, algunos han hecho en partidos amistosos. No me preocuparía mucho en eso porque la verdad que en ese sentido tenemos buenos delanteros, buenos jugadores de tres cuartos de cancha hacia adelante, no es algo que me preocupa", aseguró.