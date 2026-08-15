Tras una intensa búsqueda, encontraron a un niño que se había perdido en Maipú

El niño, de 6 años, circulaba en su bicicleta cuando desapareció al costado de la Ruta 50. Tras una intensa búsqueda, fue encontrado.

El niño desapareció a orillas de la Ruta 50. Imagen ilustrativa.

Momentos desesperantes se vivieron en Maipú luego de que un niño de 6 años desapareciera mientras andaba en bicicleta. Tras unos 30 minutos de búsqueda, el menor apareció sano y salvo.

Según supo MDZ, el menor circulaba en bicicleta por la Ruta 50 en Maipú, en la localidad de Rodeo del Medio, cuando en un momento, el rodado fue encontrado tirado a un costado de la ruta sin rastros del menor.

La denuncia movilizó a los efectivos de la Comisaría 49, quienes desplegaron un rápido operativo, movilizándose todas las unidades de la jurisdicción. Además se irradió a través de la frecuencia policial la novedad, alertando a todos los efectivos del departamento.

Tras una media hora de intensa búsqueda, el niño fue encontrado.