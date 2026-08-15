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Tras una intensa búsqueda, encontraron a un niño que se había perdido en Maipú

El niño, de 6 años, circulaba en su bicicleta cuando desapareció al costado de la Ruta 50. Tras una intensa búsqueda, fue encontrado.

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El niño desapareció a orillas de la Ruta 50. Imagen ilustrativa.

El niño desapareció a orillas de la Ruta 50. Imagen ilustrativa.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Momentos desesperantes se vivieron en Maipú luego de que un niño de 6 años desapareciera mientras andaba en bicicleta. Tras unos 30 minutos de búsqueda, el menor apareció sano y salvo.

Según supo MDZ, el menor circulaba en bicicleta por la Ruta 50 en Maipú, en la localidad de Rodeo del Medio, cuando en un momento, el rodado fue encontrado tirado a un costado de la ruta sin rastros del menor.

La denuncia movilizó a los efectivos de la Comisaría 49, quienes desplegaron un rápido operativo, movilizándose todas las unidades de la jurisdicción. Además se irradió a través de la frecuencia policial la novedad, alertando a todos los efectivos del departamento.

Tras una media hora de intensa búsqueda, el niño fue encontrado.

El niño desapareció al costado de la Ruta 50 en Rodeo del Medio.

El niño desapareció al costado de la Ruta 50 en Rodeo del Medio.

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