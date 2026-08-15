La Policía secuestró más de 4 kilos de cocaína: cuatro detenidos en Guaymallén

Luego de tres allanamientos, la Policía sacó de circulación más de 4 kilos de cocaína, además de secuestrar armas, municiones y dinero en efectivo.

La Policía de Mendoza desbarató puntos de comercialización y distribución de droga en Guaymallén y sacó de circulación más de cuatro kilos de cocaína. La investigación, desarrollada por la Jefatura de Narcocriminalidad, culminó con tres allanamientos y cuatro personas detenidas, tres hombres y una mujer.

“Más de 4 kilos de cocaína fueron sacados de circulación. Droga que no va a llegar a nuestros jóvenes”, señaló la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en sus redes sociales.

La Policía de Mendoza desbarató un punto de comercialización y distribución de droga en Guaymallén.



Más de 4 kilos de cocaína fueron sacados de circulación. Droga que no va a llegar a nuestros jóvenes. pic.twitter.com/exf5FAptZS — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) August 15, 2026 Las medidas se realizaron en dos inmuebles del barrio San Jorge y otro del barrio Belgrano I. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron cocaína en distintas modalidades de fraccionamiento, además de marihuana, tres armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, una balanza digital, documentación y anotaciones de interés para la investigación. También fueron secuestrados más de $13 millones y 1.100 dólares en efectivo.

Los resultados de los allanamientos En uno de los domicilios, los investigadores encontraron tres ladrillos de cocaína con un peso de 3,2 kilos y otros 860 gramos distribuidos en bolsas y envoltorios. En el lugar fueron secuestradas además dos armas de fuego, una de ellas con 16 cartuchos, junto con dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

Ministerio de Seguridad En los restantes procedimientos se hallaron más dosis de cocaína, otra arma de fuego, dinero, teléfonos celulares, una balanza digital y otros elementos vinculados a la investigación.