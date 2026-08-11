"Van a saber quien soy": allanaron por amenazas a un clan familiar señalado por venta de drogas en Guaymallén

Lo que comenzó como una investigación por una denuncia de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego , se transfomó en una pesquisa narco que apunta contra un clan familiar de Guaymallén en Mendoza. Este fin de semana, un allanamiento en el marco de esa causa permitió secuestrar dosis de cocaína listas para la venta y también marihuana . Hubo dos detenidos.

Fuentes cercanas a la instrucción indicaron a MDZ que el expediente se inició el 13 de julio, en horas de la tarde, cuando un hombre se presentó en una dependencia judicial guaymallína y relató ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) que, junto a su hijo, había sido blanco de amenazas por parte de un vecino, a quien identificó como Franco, sin aportar su apellido.

La exposición del hombre continuó detallando que eran alrededor de las 14.30 de esa jornada cuando llegó a su domicilio de calle Callao al 7.900, en el distrito de Buena Nueva , y se enteró que su hijo estaba podando un árbol y se ocasionó problemas con el vecino de enfrente, quien lo insultó porque le decía que le iba a "dañar el cable de internet" que pasa entre las ramas.

Minutos después, el hombre escuchó que se inició una nueva discusión a los gritos que venía desde la calle y al salir constató que nuevamente se trataba del joven que viven en la casa del frente. De acuerdo con esa versión, su vecino portaba un arma de fuego, más precisamente una pistola calibre 9 milímetros , y los amenazó a ambos diciéndoles que los iba a matar, mientras jalaba la corredera.

"Negro culiado, te dije que me ibas a dejar sin internet. Ya van a saber quién soy yo", le habría dicho el sospechoso, palabras más, palabras menos, consta en el expediente al que tuvo acceso este portal. De las declaraciones del denunciante también surgió que el acusado les adviritó que iba a "hacer la vida imposible".

Asimismo, el hombre añadió que su vecino es una "persona conflictiva", aportando otros datos que ayudaron a los detectives de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) a identificar al presunto autor de las amenazas como Franco David Secotaro, de 29 años.

Allanamiento y secuestro de drogas

Las fuentes allegadas a la pesquisa indicaron que, a partir de las averiguaciones también surgió que tanto el sindicado agresor como algunos de sus familiares directos se dedican desde hace tiempo a la venta de drogas en ese sector de Guaymallén. Incluso, uno de sus hermanos fue condenado en una causa narco años atrás, añadieron.

Tras eso, y mediante las pruebas reunidas en el marco de la investigación, se dispuso ejecutar un allanamiento en el domicilio del sospechoso este pasado fin de semana, donde se logró capturar a Secotaro y a su pareja, concretando también el secuestro de una pistola Taurus calibre 40 y un cargador con 9 proyectiles de ese mismo calibre.

El pasado fin de semana, se dispuso ejecutar un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

En tanto, durante la requisa en la propiedad también se hallaron 72 envoltorios de cocaína (41 gramos), tres bolsas con 2020 gramos de la misma sustancia semicompactada, una bolsa con cogollos de cannabis (65 gramos), dos balanzas de precisión digital, recortes de nailon negro, 91.900 pesos en efectivo y dos celulares: un iPhone y un Xiaomi Redmi.

Por ese motivo, se le dio intervención a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), cuyo personal se hizo presente en la medida y efectivizó el secuestro de las sustancias, así como también se coordinaron los pasos a seguir con autoridades de Ministerio Público Fiscal federal.

En tanto, Secotaro quedó a disposición del fiscal Correccional Lauro Monticone, quien iba a definir su situación procesal en la causa por la denuncia de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.