Una casa quedó destruida y otra sufrió graves daños en un incendio en Guaymallén

El incendio se inició durante la madrugada y provocó pérdidas totales en una de las casas. Los habitantes lograron salir y no hubo heridos.

Un incendio ocurrido durante la madrugada provocó importantes daños en dos viviendas del barrio Colonia, en Guaymallén. Una de las casas sufrió pérdidas totales, mientras que el fuego también afectó parte del patio de otro domicilio. No se registraron heridos.

De acuerdo con información policial, el siniestro fue alertado a la 1 en la zona de Buenos Vecinos y Guaymare. Ante la emergencia, se desplegó un operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose.

Una vivienda sufrió pérdidas totales El incendio destruyó por completo una de las viviendas, mientras que en la propiedad lindera se registraron daños en la tela perimetral y en algunas cajas que estaban ubicadas en el patio.