Se incendió por completo un colectivo en la Ruta Nacional 19: el fuego lo alertaron los pasajeros

El fuego habría comenzado tras un desperfecto en el radiador al altura de Arroyito. No hubo heridos, pero la unidad sufrió pérdidas totales y el tránsito quedó interrumpido en ambas direcciones.

Un colectivo de la empresa El Turista se incendió por completo este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 19, a la altura de Arroyito, en la provincia de Córdoba. El vehículo trasladaba a 22 pasajeros, quienes lograron descender antes de que las llamas consumieran la carrocería. No se registraron heridos.

El episodio ocurrió alrededor de las 9.30, a la altura del kilómetro 215, entre Arroyito y El Fuertecito. El bus tenía como destino la ciudad de San Francisco.

Cómo comenzó el incendio Según reconstruyeron las autoridades cordobesas a partir de las declaraciones de los testigos, el chofer advirtió un desperfecto en el radiador, una falla que habría desencadenado el fuego.

De acuerdo con el relato de un pasajero citado por el medio La Nueva Mañana, quienes viajaban en los asientos traseros fueron los primeros en advertir humo y olor a quemado y alertaron al conductor. Ante la situación, todos los pasajeros descendieron del vehículo antes de que las llamas consumieran completamente la carrocería.