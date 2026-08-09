Una mujer murió tras quedar atrapada en un incendio en una vivienda de Rivadavia

Una mujer de 95 años murió durante la tarde, luego de que un incendio se desatara en su vivienda en el barrio Almirante Brown, en Rivadavia . El fuego se habría iniciado en la cama donde descansaba la víctima, luego de que esta se acercara a una pantalla utilizada para calefaccionar el ambiente.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 15 , en una vivienda ubicada en la manzana C del barrio Almirante Brown . Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el incendio y advirtió sobre la posible presencia de una persona mayor dentro del inmueble.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, dos personas mayores habían logrado salir de la vivienda , mientras que encontraron a la mujer de 95 años en el interior, cubierta con una colcha.

Tal como manifestaron las personas que se encontraban en el domicilio, utilizaban una pantalla para calefaccionarse . En esas circunstancias, la mujer habría acercado la cama al artefacto y poco después se habría iniciado el fuego .

De acuerdo con las primeras actuaciones, los únicos daños registrados en la vivienda correspondieron a la cama donde dormía la mujer .

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al domicilio y constató el fallecimiento de la víctima.

En tanto, el esposo de la mujer, de 84 años, y su hermana fueron trasladados al Hospital Saporiti, donde recibieron asistencia por inhalación de monóxido de carbono. Ambos fueron posteriormente dados de alta.

La Oficina Fiscal de Rivadavia tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.