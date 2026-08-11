Dos turistas salieron a caminar, no regresaron al hotel y una alerta encendió las alarmas

Los turistas habían partido durante la mañana desde un hotel de la Ruta 82 y no regresaron. Los localizaron en buen estado de salud en otro sector.

Dos turistas que habían salido a realizar una caminata por la zona del Cerro Feliz Cumpleaños fueron encontrados durante la madrugada, luego de que la propietaria del hotel donde se hospedaban alertara que no habían regresado al establecimiento tras el recorrido.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00 en la zona de Ruta 82, a la altura del kilómetro 37. Los jóvenes, de 26 y 31 años, habían iniciado la caminata durante la mañana y con el paso de las horas no volvieron al alojamiento.

Los encontraron en otro sector Ante la preocupación por su paradero, se puso en marcha un operativo de búsqueda con participación de la Patrulla de Rescate. Finalmente, cerca de las 5, los turistas fueron localizados en el Cerro Quebrada del Toro, ubicado al oeste del sitio donde habían sido vistos inicialmente.