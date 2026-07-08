El doloroso mensaje de la mamá de Lucas Gámez horas antes de confirmarse la muerte de su hijo

Antes de conocerse el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, su madre había compartido un pedido desesperado en redes, junto a una foto de los escombros.

Horas antes del hallazgo sin vida de Lucas Gámez, su mamá había realizado un duro posteo en redes.

Tras 14 días de intensa búsqueda, este miércoles los equipos internacionales de rescatistas encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que permanecía desaparecido bajo los escombros.

El caso de Lucas se había viralizado rápidamente, ya que su madre utilizaba las plataformas para relatar el minuto a minuto de la búsqueda, aportar información y mantener actualizadas a las personas que seguían el operativo. Sin embargo, ese mismo miércoles decidió alejarse de las redes debido a los comentarios que venía recibiendo.

El posteo de la mamá de Lucas Gámez Y este miércoles, horas antes de que se confirmara la peor noticia, su mamá había compartido en redes sociales una imagen del lugar de la tragedia, donde se veían restos de escombros, cintas de seguridad y una frase cargada de angustia: “Pido Oraciones”, acompañada por emojis de manos en alto y un corazón azul.

La historia que había compartido la mamá de Lucas en las últimas horas. Instagram/@blanmartinezc Lucas había nacido en la Argentina y sus padres son venezolanos. La familia había decidido volver a Caracas hacía cuatro meses, una mudanza que los ubicó en la zona afectada por los terremotos que golpearon especialmente a La Guaira.