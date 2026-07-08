La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a insultar a Kylian Mbappé y sus dichos son fuertes

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a quedar en el centro de la polémica internacional tras lanzar nuevos insultos contra el delantero francés Kylian Mbappé durante una sesión de la Cámara alta de Paraguay. La legisladora reiteró sus cuestionamientos al capitán de la selección francesa pocos días después de que sus publicaciones de contenido racista generaran un fuerte repudio. Justamente sus dichos motivaron una denuncia por parte de la Federación Francesa de Fútbol.

Este miércoles, durante su intervención en la Cámara Alta, Amarilla recordó una jugada ocurrida al finalizar el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, cuando, según su versión, Mbappé rechazó el saludo del arquero paraguayo Orlando Gill.

"Cuando Orlando Gill, un chico que probablemente estaba jugando su primer Mundial, le extendió la mano con toda la humildad de un paraguayo, este hijo de p** se la negó y le gritó en la cara . Eso no es francés, un francés nunca habría hecho algo así", expresó la legisladora ante sus pares.

Pese a la dureza de sus declaraciones, Amarilla intentó diferenciar la actitud del futbolista de la identidad del pueblo francés y destacó el legado histórico y cultural del país europeo.

"La Francia que admiro es la de Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo y Simone de Beauvoir. Me niego a reducir toda esa enorme herencia cultural, artística y democrática a la figura de Mbappé", sostuvo.

Una polémica que comenzó en las redes

Los nuevos dichos de la senadora se suman a los mensajes que publicó días atrás en la red social X tras la eliminación de Paraguay del Mundial. En esas publicaciones calificó al delantero con expresiones racistas y xenófobas, al referirse a él como un "camerunés colonizado" y realizar comparaciones ofensivas que provocaron una ola de repudios dentro y fuera de Paraguay.

Las declaraciones también recibieron una rápida respuesta del futbolista del Real Madrid, quien calificó a Amarilla como "una mujer despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que sus expresiones no representan al pueblo paraguayo.

En paralelo, la Federación Francesa de Fútbol confirmó que presentará una denuncia ante la Justicia por los mensajes discriminatorios difundidos por la legisladora.