Mbappé, más picante que nunca: de su polémico gesto al arquero de Paraguay al palazo a Gustavo Alfaro

Kylian Mbappe no solo fue noticia por el penal que le dio la clasificación a Francia, sino que también por una serie de actitudes que dieron que hablar.

A Kylian Mbappé no le alcanzó con meter a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026. El crack de 27 años convirtió el penal del 1-0 con el que la potencia europea eliminó a la dura Paraguay de Gustavo Alfaro, pero también dejó una sucesión de imágenes y declaraciones que encendieron la polémica.

La noche ya venía cargada de tensión cuando Kiki protagonizó uno de los cruces más fuertes del partido. En pleno primer tiempo discutió cara a cara con Junior Alonso a quien, en un español que se entendió clarito, insultó a los gritos: “¡La c... de tu madre! ¡La c... de tu madre!”, lanzó, lo que refleja lo que fue el desarrollo del partido durante los 90 minutos.

El polémico gesto de Mbappé con Orlando Gill al finalizar el partido Pero el episodio más llamativo llegó una vez consumada la clasificación de los galos. Cuando el árbitro marcó el cierre del partido, Orlando Gill, arquero de la Albirroja y de San Lorenzo, caminó hacia Mbappé con la intención de saludarlo. Sin embargo, el delantero del Real Madrid no le respondió el gesto: siguió descargando su euforia, ignoró la mano extendida del arquero y se fue directamente a celebrar la clasificación con los hinchas franceses.

Mbappé le negó el saludo a Orlando Gill tras el Paraguay-Francia. Video: DSports Los dardos de Kiki a Gustavo Alfaro por el juego de Paraguay Ya más tranquilo, aunque igual de picante, el goleador Messi tomó el micrófono decidido a dejar una fuerte crítica al planteo de Alfaro. “Paraguay no quería jugar al fútbol… y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos y fuimos mejores que ellos”, disparó en primera instancia.