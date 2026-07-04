El exabrupto de Hebe Casado luego de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, hizo una publicación en redes en la que dejó una polémica frase contra los galos.

Hebe Casado publicó un controversial posteo en sus redes sociales en el que apuntó contra los jugadores de la Selección de Francia.

Que el Mundial de fútbol no es ajeno a nadie -y menos en Argentina-, no es una novedad. A medida que avanza la competición, cada partido se vive con intensidad, incluso si no es la Albiceleste la que está jugando. Este sábado, un polémico posteo de la vicegobernadora Hebe Casado da cuenta de ello.

Para poner en contexto, durante la jornada se estaba llevando a cabo el partido entre Francia y Paraguay, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Pese al notable esfuerzo de los sudamericanos, Les Bleus se terminarían imponiendo por 1 a 0 para avanzar a cuartos de final y dejar en el camino al seleccionado conducido por el argentino Gustavo Alfaro. Lejos de ser apabullante como se podía esperar en la previa, los actuales subcampeones del mundo tuvieron que esforzarse al máximo para poder romper la férrea defensa que le planteó la Albirroja. En ese contexto, el partido estuvo marcado por la tensión y el juego físico.

Qué dijo Hebe Casado Consumada la eliminación de los sudamericanos, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado acudió a sus redes sociales para referirse al partido. Fiel a su estilo, sus palabras no pasaron desapercibidas.

"Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales", disparó sin filtro Casado en su posteo en la red social "X". Para rematar, aseguró: "No lo aguanto a Mbappe".

Las palabras de la vicegobernadora marcan un nuevo capítulo en la rivalidad que se abrió entre Francia y Argentina durante Qatar 2022. En aquella ocasión, en la antesala de la final que luego terminaría ganando la Albiceleste se había producido una polémica por cánticos racistas de aficionados argentinos hacia los jugadores franceses. Incluso, un video captó a Enzo Fernández replicando dicha canción de cancha, razón por la cual estuvo en el ojo de la tormenta, debido a que tiene varios compañeros galos en su club, el Chelsea de Inglaterra.