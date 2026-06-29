Designaron a un funcionario "casadista" en un cargo en el Gobierno de Mendoza

El gobernador nombró a Guillermo Fuentes Riva como nuevo Director General de Asuntos Gubernamentales. Venía de ser director de Despacho de la vicegobernadora Hebe Casado.

El Gobierno de Mendoza designó a Guillermo Fuentes Riva como nuevo Director de General de Asuntos Gubernamentales de la provincia. Se trata de un dirigente proveniente del sector político de la vicegobernadora Hebe Casado y que venía desempeñándose como funcionario en el Senado provincial.

El nombramiento de Fuentes Riva se hizo efectivo el pasado 9 de junio pero este lunes fue oficializado a través de la publicación del Decreto 1148 en el Boletín Oficial.

El flamante funcionario provincial quedó a cargo de la Dirección General de Asuntos Gubernamentales, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que conduce el ministro Natalio Mema.

La vicegobernadora Hebe Casado junto a Guillermo Fuentes Riva. Ese puesto estaba vacante desde el 1 de marzo, tras la renuncia de Francisco Mondotte, quien abandonó el cargo por motivos personales y con la intención de volver a San Rafael, de donde es oriundo.

El reemplazante elegido por el gobernador Alfredo Cornejo fue Guillermo Fuentes Riva, un dirigente del riñón de la vicegobernadora Hebe Casado.