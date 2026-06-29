Designaron a un funcionario "casadista" en un cargo en el Gobierno de Mendoza
El gobernador nombró a Guillermo Fuentes Riva como nuevo Director General de Asuntos Gubernamentales. Venía de ser director de Despacho de la vicegobernadora Hebe Casado.
El Gobierno de Mendoza designó a Guillermo Fuentes Riva como nuevo Director de General de Asuntos Gubernamentales de la provincia. Se trata de un dirigente proveniente del sector político de la vicegobernadora Hebe Casado y que venía desempeñándose como funcionario en el Senado provincial.
El nombramiento de Fuentes Riva se hizo efectivo el pasado 9 de junio pero este lunes fue oficializado a través de la publicación del Decreto 1148 en el Boletín Oficial.
El flamante funcionario provincial quedó a cargo de la Dirección General de Asuntos Gubernamentales, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que conduce el ministro Natalio Mema.
Ese puesto estaba vacante desde el 1 de marzo, tras la renuncia de Francisco Mondotte, quien abandonó el cargo por motivos personales y con la intención de volver a San Rafael, de donde es oriundo.
El reemplazante elegido por el gobernador Alfredo Cornejo fue Guillermo Fuentes Riva, un dirigente del riñón de la vicegobernadora Hebe Casado.
Fuentes Riva es enólogo y viene trabajando con Casado desde sus inicios en el PRO y fue asesor de ese bloque en la Legislatura. Venía desempeñándose como Director de Despacho del Senado provincial, manejando la agenda y la oficina privada de la vicemandataria.