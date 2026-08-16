En el Día del Niño, Hebe Casado habló de "anti-natalismo" y "crisis demográfica"

La vicegobernadora Hebe Casado puso el foco en la caída de la natalidad que ha sufrido Argentina en la última década y dejó una expresión de deseo.

Este domingo en Argentina se conmemoró el Día del Niño. En ese marco, Hebe Casado se refirió a la disminución de nacimientos que se ha registrado en los últimos años, situación que aseguró que está generando una "crisis demográfica".

Como es habitual en su accionar, la vicegobernadora mendocina utilizó sus redes sociales para expresarse y bajar un mensaje. En esta ocasión, en su perfil en "X", Casado decidió responder al posteo de una internauta que señalaba que en Argentina hay "poco que festejar" en el Día del Niño. La expresión de la usuaria se apoya en las cifras difundidas recientemente, las cuales indican que en el país "nace la mitad de argentinos que hace una década". La respuesta de Casado fue contundente: la vice habló de "anti-natalismo" y su consecuencia en el número de nacimientos.

"El anti-natalismo está generando una crisis demográfica", aseveró la vicegobernadora. En ese contexto, Casado concluyó su escueto posteo con una expresión de deseo: "Ojalá dar vida se ponga de moda".

En Argentina preocupa la caída de la natalidad: Mendoza no escapa al fenómeno Si bien la caída de la natalidad es un fenómeno de trascendencia global, en Argentina la situación preocupa de manera particular. Según los últimos datos difundidos en el informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación, en el país la cantidad de nacimientos se redujo un 47% en la última década: mientras en 2014 se registraron cerca de 777.000 nacimientos, en 2024 la cifra descendió a 413.135.

En Mendoza la situación no es diferente. Según las cifras oficiales, en los últimos cinco años la provincia registró una caída del 34,3% en la cantidad de nacimientos. El dato se traduce en que en ese periodo de tiempo hubo 8.045 nacimientos menos: en 2020 hubo 23.464 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 15.419.