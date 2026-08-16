Los outsiders que le pisan los talones a Javier Milei y amenazan con fragmentar el voto de derecha

La irrupción de figuras ajenas a la política tradicional no es un fenómeno aislado en la Argentina. El propio Javier Milei llegó a la Presidencia impulsado por el rechazo social a las fuerzas partidarias tradicionales. Sin embargo, de cara a los próximos turnos electorales y en medio de sondeos que muestran un techo ajustado para el oficialismo en un eventual balotaje, el tablero político comienza a poblarse de nuevos outsiders que amenazan con dividir el voto descontento.

Mientras la oposición tradicional atraviesa sus propias limitaciones —con Axel Kicillof concentrado en la provincia de Buenos Aires pero condicionado por la interna kirchnerista—, empresarios de perfil alto y referentes de medios mueven sus piezas y articulan apoyos transversales.

En las últimas semanas, Daniel Hadad ha intensificado sus apariciones públicas proyectando un perfil que va más allá del análisis de medios y lo ubica en las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial para 2027. Además de exponer sus posiciones sobre la coyuntura nacional en distintas entrevistas, el empresario ha mostrado un acercamiento público y coordinado con referentes de casi todo el arco político.

En ese esquema, la reciente presentación del cortometraje El Libertador en la Facultad de Derecho de la UBA funcionó como un espacio de diálogo y demostración de articulación: allí convivieron dirigentes del peronismo, del PRO, referentes del ámbito empresarial y jueces del fuero penal, consolidando el rol del CEO de Infobae como un interlocutor con capacidad de convocatoria transversal.

En paralelo, el presidente del Banco Macro y titular de Genneia, Jorge Brito , irrumpió con fuerza en el AmCham Energy Forum, donde combinó definiciones sobre el sector energético con un marcado discurso político enfocado en reactivar el consumo y sumar valor a las exportaciones.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Brito, respaldado por una mesa de armadores políticos con amplia trayectoria legislativa, busca posicionarse como una alternativa pragmática para el empresariado y el sector financiero que demandan previsibilidad y orden institucional sin retornar al esquema de la oposición tradicional.

El riesgo de la dispersión electoral

El principal desafío para estas alternativas emergentes radica en la fragmentación. En un escenario donde múltiples candidaturas independientes compitan por separado dentro del mismo espectro no kirchnerista, el caudal electoral corre el riesgo de dividirse, lo que podría terminar beneficiando al oficialismo aun con pisos de aprobación acotados.

La incógnita central de cara al armado del mapa político es si estas figuras lograrán consolidar un espacio unificado o si la proliferación de candidaturas redefinirá la correlación de fuerzas de la política argentina.