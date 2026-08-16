El PRO afianza su alianza con La Libertad Avanza hacia 2027, pero con reclamos sobre la economía

"Acompañar lo que está bien y sacar tarjeta amarilla cuando haga falta", aseguran desde el PRO.

En medio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza de cara al horizonte electoral de 2027, la legisladora porteña Laura Alonso ratificó el compromiso de su espacio con el proceso de reformas del Ejecutivo nacional. Sin embargo, la dirigente cercana al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejó un claro llamado de atención al reclamar medidas concretas para aliviar la situación del día a día de las familias y los sectores golpeados por el ajuste.

"Acompañar lo que está bien y sacar tarjeta amarilla cuando haga falta" Durante una entrevista brindada a Radio Splendid, Alonso remarcó la vocación del PRO como una fuerza liberal, republicana y capitalista, dispuesta a ser un garante de la transformación profunda del país para evitar el retorno de recetas populistas.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ "El cambio es no volver atrás, es salir del populismo, decir que vamos a respetar el equilibrio fiscal, como respetamos a la Constitución Nacional. Creemos que el PRO tiene un rol fundamental: acompañar lo que está bien y, cuando hay que sacar una tarjeta amarilla para llamar la atención respecto de algo, sentarnos y conversar", sostuvo la legisladora.

En esa misma línea, aclaró que la fuerza presidida por Mauricio Macri mantiene sus aspiraciones de proyección y consolidación territorial mediante la formación de cuadros propios y las giras federales enmarcadas en la iniciativa del "próximo paso".

Reclamo de sintonía fina para los créditos y los sectores vulnerados Si bien celebró la corrección macroeconómica indispensable para frenar el fenómeno inflacionario, la dirigente advirtió sobre las dificultades socioeconómicas que impactan directamente en la cotidianeidad. Entre las principales preocupaciones planteadas, destacó el crecimiento de la morosidad en los créditos bancarios.