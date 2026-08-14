Carrió cuestionó con dureza a Macri por su acercamiento a La Libertad Avanza

La dirigente de la Coalición Cívica apuntó contra el expresidente luego de la reunión entre referentes del PRO y La Libertad Avanza. “Macri quiere ser muy rico de nuevo”, afirmó.

El acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a generar cuestionamientos dentro del espacio que alguna vez conformó Cambiemos. Consultada por la posibilidad de una nueva convergencia entre ambos sectores, Elisa Carrió cuestionó con dureza la estrategia de Mauricio Macri y sostuvo que el expresidente “quiere ser muy rico de nuevo”. La dirigente de la Coalición Cívica volvió así a marcar distancia de cualquier entendimiento político que tenga al exmandatario como protagonista.

Carrió también hizo referencia a su experiencia durante la anterior alianza con Macri. Al recordar su participación en Cambiemos y luego en Juntos por el Cambio, sostuvo que aquella sociedad política tuvo para ella un costo personal importante y afirmó que le significó “seis meses de llanto”. En ese sentido, la dirigente volvió a diferenciar entre la relación personal que pudo haber mantenido con el expresidente y sus fuertes objeciones respecto de sus decisiones políticas.

Encuentro entre el PRO y La Libertad Avanza Las declaraciones de Carrió se produjeron en un contexto de renovado acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza. En los últimos días, Fernando de Andreis y Cristian Ritondo mantuvieron un encuentro con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem en el despacho de Diego Santilli, una reunión que fue interpretada como parte de las conversaciones para profundizar la coordinación entre ambos espacios. La foto política del encuentro volvió a poner en discusión el futuro del PRO y su relación con el oficialismo libertario.

Frente a ese escenario, Carrió insistió en sus reparos hacia Macri y cuestionó la motivación que, a su entender, existe detrás de su reposicionamiento político. La dirigente sostuvo que el expresidente tiene una “parte clara” en la que busca mostrarse como estadista, pero también una “parte oscura” vinculada a los negocios y a determinados intereses personales. En esa caracterización, Carrió volvió a advertir sobre los riesgos de una alianza política construida alrededor de esas prioridades.