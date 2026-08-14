Cuál es el plan de Alfredo Cornejo para evitar el cierre prolongado del paso a Chile

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a expresar su malestar por el funcionamiento del sistema de coordinación entre Argentina y Chile para la administración del Paso Cristo Redentor y aprovechó el cierre de más 30 días provocado por el intenso temporal de nieve para plantear una alternativa que "permitiría" acelerar la reapertura del corredor bioceánico.

"Estas cosas tienen solución", señaló Cornejo en diálogo con los medios de comunicación este viernes, al sostener en primer lugar que Mendoza "no tiene la más mínima responsabilidad ni competencia" y que la provincia "podría hacer un trabajo mejor de lo que se ha venido haciendo en el último tiempo”, afirmó.

Agregó que él como Gobernador ha tenido "opiniones muy negativas y públicas acerca de las coordinaciones de ambos países con distintos gobiernos" y sostuvo que la experiencia acumulada en los últimos años demuestra que existen problemas estructurales en la gestión de la ruta 7.

El pronóstico del SMN anticipa nevadas persistentes en Mendoza y Neuquén durante este domingo.

A propósito de los 31 días que ya lleva el paso a Chile cerrado, Cornejo adelantó que la provincia llevará una iniciativa concreta al próximo Comité de Frontera, previsto para el 9 de octubre, con el objetivo de modificar el esquema de mantenimiento y despeje de nieve en la ruta internacional.

“Vamos a proponer a ambos gobiernos nacionales una licitación conjunta de la limpieza de la ruta que sea tercerizada”, explicó.

La idea consiste en que Argentina y Chile contraten de manera coordinada a una empresa especializada para realizar las tareas de despeje y mantenimiento invernal, evitando la superposición de organismos y responsabilidades.

El gobernador Alfredo Cornejo Prensa Gobierno

“Que hagan una licitación conjunta. No que participen Vialidad Provincial, Vialidad Nacional de Argentina, Vialidad Nacional de Chile, Migraciones y tantas agencias que participan de ambos lados. Que sea una licitación internacional”, planteó.

De esta forma, el mandatario puso como ejemplos a países que suelen operar rutas bajo condiciones climáticas extremas durante gran parte del año sin mayores problemas.

“Como pasa en países como Canadá, que tienen muchos meses de nieve en las rutas, tienen empresas que prestan este servicio y limpian rápidamente en 48 horas, en 72 horas o en una semana, si es un temporal muy fuerte y muy anormal como fue este”, señaló.

Si bien reconoció la magnitud del fenómeno meteorológico registrado en la cordillera, sostuvo que eso no debería impedir avanzar hacia un sistema más eficiente.

Osvaldo Valle

“No es atenuante, porque podría haber un servicio contratado por ambos países y no estar coordinando diez agencias distintas de distintos países”, agregó.

De igual manera, Cornejo evitó responsabilizar a los equipos de Vialidad Nacional que están trabajando y consideró que el problema no pasa por la disponibilidad de recursos materiales.

“No es que hayan faltado máquinas, por lo que he visto, sino que el temporal ha sido muy fuerte y que hay muchas cosas que hacer coordinadamente durante todo el tiempo, no cuando hay una emergencia”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la clave pasa por planificar de manera conjunta las tareas de mantenimiento y despeje antes de que ocurran los eventos climáticos más severos.