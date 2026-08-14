Cornejo recibió a la familia de Alan Villouta y acompañará un recurso ante la Suprema Corte

La familia de Alan Villouta , el joven que murió atropellado en el Acceso Sur hace casi 9 años, vivió esta semana una noticia durísima gracias a la inacción de la Justicia de Mendoza, con la prescripción de la causa en la que se encontraba en el banquillo de los acusados, Alejandro Verdenelli, quien fue sobreseido por el Tribunal Penal Colegiado 2 .

Este viernes, Andrés Villouta y Andrea Bazán, fueron recibidos en Casa de Gobierno por el gobernador Alfredo Cornejo, en un encuentro en el cual también participó el procurador de la Suprema Corte (jefe de los fiscales), Alejandro Gullé, y recibieron un respaldo institucional por parte del Poder Ejecuttivo, quienes acompañarán un recurso de casación que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia.

Ese recurso lo presentará el Ministerio Público Fiscal, y se plegarán el Poder Ejecutivo, el ministerio de Seguridad, y también la querella, comandada por los abogados que representan a la familia de Alan Villouta.

La familia de Alan Villouta fue recibida por Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé en Casa de Gobierno.

En diálogo con los medios de comunicación, Andrés Villouta señaló que tuvieron "buenas respuestas" de parte del gobernador Cornejo, "Se va a presentar el recurso de casación, el Ministerio Público Fiscal lo va a presentar, nosotros como querellantes nos vamos a adherir. El Gobierno de la provincia de Mendoza también se adhiere a este pedido juntamente con el Ministerio de Seguridad”, afirmó.

Recordemos que esta decisión llega luego de que el Tribunal Penal Colegiado 2, integrado por los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez, resolviera el sobreseimiento de Verdenelli debido al vencimiento de los plazos procesales, una resolución que generó fuertes cuestionamientos por la demora judicial acumulada durante casi seis años, principalmente por la Sala II de la Suprema Corte (Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio).

“Por primera vez puedo decirles que van a tener que dar explicaciones de este tiempo vergonzoso que se tomó la Suprema Corte de Justicia para resolver un caso”, sostuvo Villouta, quien además reveló que durante el encuentro se habló de impulsar reformas normativas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Según explicó, tanto el Gobernador como el jefe de los fiscales compartieron la preocupación por los tiempos que demandó el expediente. “Estuvimos con el Procurador. Hay una indignación generalizada también por estos tiempos y estos plazos que se tomaron. La resolución del caso de Alan fue la burla del trabajo de todos”, aseguró.

La familia de Alan Villouta fue recibida por Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé en Casa de Gobierno. Prensa Gobierno

Villouta también señaló que Cornejo "se sintió con una indignación similar a nosotros por este proceso de cinco años y diez meses que se tomaron los jueces en terminar de resolver”, relató.

De acuerdo con el padre de Alan, durante la reunión repasaron las pruebas acumuladas en la causa y analizaron la demora judicial. “Hablamos de todas las pruebas que tenía la causa, que no había que estudiar mucho para saber sobre la causa, que se viralizó desde el primer momento el fallecimiento de mi hijo. Se solidarizó y planteó también pedir explicaciones a aquellos que tienen la responsabilidad de impartir justicia”, expresó.

Villouta explicó que la presentación buscará poner el foco en la demora extraordinaria que registró la causa dentro del máximo tribunal provincial. “El recurso de casación es por el tiempo que se tomó la Corte, que fue demasiado. Se va a rever técnicamente por qué se tomó ese tiempo”, indicó.

La familia mantendrá además a los abogados que la acompañaron desde el inicio del proceso judicial, que son Ariel Benavides y Marcelo Pezzi.

De esta manera, la apelación contará con el impulso de tres actores: la querella, el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno de Mendoza.

“Sentimos que mataron a Alan dos veces”

Más allá de las definiciones jurídicas, Villouta se descargó nuevamente en contra de la Justicia: "Sentimos una amargura enorme. Se burlaron de mi hijo con esta sentencia”.

La familia de Alan Villouta fue recibida por Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé en Casa de Gobierno. Prensa Gobierno

El padre del joven cuestionó que, tras la resolución judicial, el principal acusado haya quedado libre de responsabilidades penales. “Lo único que está claro para los jueces es que Alejandro Verdenelli es inocente, está libre de todo cargo y culpa. Lo único que tenemos es que se perdió una vida, la de mi hijo. No se perdió por causas naturales, sino que me lo arrebataron, me lo mataron, me lo dejaron tirado, me lo abandonaron”, manifestó.

Y finalizó: “Sentimos que a mi hijo lo mataron dos veces. Aquel 26 de agosto de 2017 y ahora, en 2026, cuando salió este sobreseimiento. Sentimos ese dolor profundo en nuestro corazón”.