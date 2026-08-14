Caso Alan Villouta: Cornejo criticó a parte de la Suprema Corte y anunció cambios en la ley

El gobernador Alfredo Cornejo salió públicamente a respaldar a la familia de Alan Villouta y lanzó duras críticas contra la Sala Penal II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, tras las demoras en resolver un planteo en el caso de la muerte del joven y que provocó que un juzgado penal declarara "extinguida" la acción penal en la causa.

La decisión del sobreseimiento del conductor del vehículo que atropelló a Alan en el Acceso Sur en 2017, Alejandro Verdenelli, provocó un fuerte impacto social y reabrió el debate sobre los tiempos judiciales, por lo que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para evitar dilaciones como ocurrió con el caso del joven.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Cornejo cuestionó justamente la demora que registró el expediente en el máximo tribunal y consideró que esa situación terminó afectando de manera directa el resultado del proceso. “Acompañamos a la familia de Alan Villouta en su lucha por justicia. Nadie que haya perdido un hijo debería atravesar, además, la angustia de que una causa llegue a este punto por dilaciones judiciales”, expresó Cornejo.

La familia de Alan Villouta fue recibida por Alfredo Cornejo y Alejandro Gullé en Casa de Gobierno.

Las declaraciones llegaron pocas horas después de la reunión que mantuvo con Andrés Villouta y Andrea Bazán, los padres del joven fallecido en agosto de 2017 , quienes también se reunieron con el procurador general Alejandro Gullé para coordinar los próximos pasos judiciales.

Acompañamos a la familia de Alan Villouta en su lucha por justicia. Nadie que haya perdido un hijo debería atravesar, además, la angustia de que una causa llegue a este punto por dilaciones judiciales. Lamentamos la demora incomprensible de la Sala Penal II de la Suprema Corte,… pic.twitter.com/Cxma67gTvq

El eje central del planteo del Gobernador estuvo dirigido a los casi seis años que demoró la Sala Penal II en resolver el recurso que había llegado a esa instancia .

“Lamentamos la demora incomprensible de la Sala Penal II de la Suprema Corte, que terminó teniendo consecuencias muy graves para el proceso”, sostuvo.

La frase constituye uno de los cuestionamientos más directos realizados por un gobernador mendocino hacia una decisión del máximo tribunal provincial y se suma a las críticas formuladas por la familia de la víctima y por el propio Ministerio Público Fiscal.

Pero además hay un trasfondo político, y es que quienes integran esa Sala II, son tres jueces de la Suprema Corte con quien Cornejo mantiene un enfrentamiento desde hace tiempo: ellos son los mencionados Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el gobernador Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

Por otra parte, Andrés Villouta expresó tras el encuentro en Casa de Gobierno que Cornejo manifestó una “indignación similar” a la de la familia por el tiempo que demandó la resolución del expediente.

Reforma para acotar los tiempos judiciales

Además de respaldar la estrategia judicial que impulsarán la querella y la Fiscalía, Cornejo adelantó que buscará introducir cambios normativos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Vamos a proponer una modificación de la legislación vigente para que los plazos que tiene la Corte para resolver este tipo de recursos sean perentorios”, anunció.

La iniciativa apuntará a establecer límites temporales concretos para el tratamiento de recursos en el máximo tribunal provincial, una discusión que cobró fuerza tras conocerse que la causa permaneció durante años sin una resolución definitiva.

Por el momento no trascendieron detalles del proyecto, aunque desde el entorno del Gobernador señalaron que la intención es generar mecanismos que impidan demoras extraordinarias en expedientes y que puedan tener este tipo de consecuencias.

El acompañamiento del Gobierno

Cornejo también confirmó que el Ejecutivo provincial acompañará a la familia Villouta en las nuevas instancias judiciales que se abrirán a partir de la presentación del recurso de casación impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

“Vamos a acompañar a la familia en las instancias que vienen”, señaló el mandatario, en línea con lo que posteriormente confirmó Andrés Villouta respecto de la adhesión del Gobierno provincial al planteo judicial.

La presentación será impulsada por la Fiscalía, contará con la adhesión de la querella y también con el respaldo institucional del Ejecutivo provincial.

Cornejo también vinculó el caso con una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema judicial y la necesidad de garantizar resoluciones dentro de plazos razonables.

“La Justicia debe brindar respuestas en tiempo y forma. Cuando llega tarde deja de cumplir con su función”, afirmó.