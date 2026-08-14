Diego Santilli y Luis Caputo anunciaron obras en Catamarca y se mostraron con otros dos gobernadores aliados

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , se mostraron este viernes en Catamarca, donde se reunieron con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez , con quienes anunciaron la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El cónclave de los dos funcionarios nacionales ocurre 48 horas después de qu e el ministro coordinador encabezara en Misiones una cumbre con 10 mandatarios provinciales del norte , claves para afianzar las alianzas en el Congreso y proseguir con las reformas que impulsa la gestión libertaria.

Al respecto, Jalil, uno de los principales gobernadores afines a la Casa Rosada, se pronunció en redes: "El diálogo constante con el Gobierno Nacional y la suma de esfuerzos son la clave para dar respuestas concretas y llevar más soluciones a los catamarqueños. ¡Bienvenidos!"

La iniciativa permitirá ampliar el acceso al agua potable y generar nueva infraestructura para el desarrollo productivo de Catamarca y Santiago del Estero. La primera etapa contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y alrededor de 50 kilómetros de acueductos, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses y más de 35.000 beneficiarios.

La obra cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Gobierno lo comentaron como "las obras de infraestructura que la Argentina necesita sin comprometer el equilibrio fiscal".

“Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, afirmó Santilli.

En enero de 2025, los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero habían solicitado formalmente al Gobierno nacional avanzar con la iniciativa. Durante ese se impulsó el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. Ahora Nación y las provincias comenzaron con su concreción.

“Nuestro compromiso es trabajar con las provincias y transformar proyectos en hechos concretos. Este es el camino: ordenar, gestionar y generar las condiciones para que las obras de infraestructura que necesita la Argentina puedan financiarse con inversión privada o a través de créditos de los organismos multilaterales, a tasas competitivas y a largo plazo”, agregó el jefe de ministros.