Diego Santilli y Luis Caputo anunciaron obras en Catamarca y se mostraron con otros dos gobernadores aliados
Se trata de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra para garantizar agua potable para esa provincia del norte y Santiago del Estero. El jefe de Gabinete venía de una cumbre con otros mandatarios en Misiones.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostraron este viernes en Catamarca, donde se reunieron con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, con quienes anunciaron la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.
El cónclave de los dos funcionarios nacionales ocurre 48 horas después de que el ministro coordinador encabezara en Misiones una cumbre con 10 mandatarios provinciales del norte, claves para afianzar las alianzas en el Congreso y proseguir con las reformas que impulsa la gestión libertaria.
Al respecto, Jalil, uno de los principales gobernadores afines a la Casa Rosada, se pronunció en redes: "El diálogo constante con el Gobierno Nacional y la suma de esfuerzos son la clave para dar respuestas concretas y llevar más soluciones a los catamarqueños. ¡Bienvenidos!"
La iniciativa permitirá ampliar el acceso al agua potable y generar nueva infraestructura para el desarrollo productivo de Catamarca y Santiago del Estero. La primera etapa contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y alrededor de 50 kilómetros de acueductos, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses y más de 35.000 beneficiarios.
La obra cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Gobierno lo comentaron como "las obras de infraestructura que la Argentina necesita sin comprometer el equilibrio fiscal".
“Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, afirmó Santilli.
En enero de 2025, los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero habían solicitado formalmente al Gobierno nacional avanzar con la iniciativa. Durante ese se impulsó el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. Ahora Nación y las provincias comenzaron con su concreción.
“Nuestro compromiso es trabajar con las provincias y transformar proyectos en hechos concretos. Este es el camino: ordenar, gestionar y generar las condiciones para que las obras de infraestructura que necesita la Argentina puedan financiarse con inversión privada o a través de créditos de los organismos multilaterales, a tasas competitivas y a largo plazo”, agregó el jefe de ministros.