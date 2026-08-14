Un gobernador del PRO condicionó una alianza con LLA: "El rejunte no tiene sentido si es solo para ganar una elección"
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, planteó la necesidad de que ese posible acuerdo contemple entendimientos programáticos y no se encuadre en solo una propuesta "para evitar que vuelva el kirchnerismo".
Horas después del llamado entre Mauricio Macri y Karina Milei y en paralelo al cónclave entre funcionarios libertarios y dirigentes del PRO, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, puso condiciones para que el posible acuerdo político con los libertarios “funcione”.
El mandatario, quien es uno de los referentes del partido amarillo, instó a que ese entendimiento se logre más allá de las elecciones del próximo año.
"Ojalá, si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo. Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección", afirmó, en el marco del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham).
“Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años", planteó Torres, quien citó el caso de su provincia: "Nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y libertarios también. ¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo".
Para el exsenador, el país está “ante una oportunidad de empezar a hermanarnos y conformar una agenda común entre las distintas provincias para la puesta en valor y el aprovechamiento de nuestros recursos”.
Las declaraciones de Torres se dieron en el mismo día que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezara un encuentro en Casa Rosada con el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al Secretario General del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y al responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.
En diálogo con MDZ, De Andreis y Ritondo se mostraron optimistas de cara a una posible alianza: “La verdad que muy buena reunión tuvimos hoy. Después de un llamado telefónico de Karina Milei con Mauricio Macri, Diego nos convocó hoy a una reunión. Para nosotros fue un muy buen primer paso para construir confianza, para trabajar en el en blindar el cambio en la Argentina. Convencidos de que no es bueno para el país dar una marcha atrás, como sucedió en el 2019, así que contentos”.
“Nos vamos a juntar a cada 15 días. Repasamos también la agenda parlamentaria”, consignó de Andreis, quien señaló que para afianzar un acuerdo electoral “faltan muchas de estas reuniones”.
“Nos sentimos valorados, sentimos que reconocen el trabajo, así que somos optimistas. Pero falta”, aclaró el dirigente macrista.
Por su parte, Martín Menem se explayó en los conceptos empleados por Torres: "Queremos consolidar la transformación que está viviendo la Argentina, seguir avanzando con la agenda parlamentaria y empezar a pensar sobre cómo vamos a vincularnos en términos electorales".