Un gobernador del PRO condicionó una alianza con LLA: "El rejunte no tiene sentido si es solo para ganar una elección"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, planteó la necesidad de que ese posible acuerdo contemple entendimientos programáticos y no se encuadre en solo una propuesta "para evitar que vuelva el kirchnerismo".

Horas después del llamado entre Mauricio Macri y Karina Milei y en paralelo al cónclave entre funcionarios libertarios y dirigentes del PRO, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, puso condiciones para que el posible acuerdo político con los libertarios “funcione”.

El mandatario, quien es uno de los referentes del partido amarillo, instó a que ese entendimiento se logre más allá de las elecciones del próximo año.

"Ojalá, si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo. Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección", afirmó, en el marco del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham).

“Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años", planteó Torres, quien citó el caso de su provincia: "Nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y libertarios también. ¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo".

Para el exsenador, el país está “ante una oportunidad de empezar a hermanarnos y conformar una agenda común entre las distintas provincias para la puesta en valor y el aprovechamiento de nuestros recursos”.