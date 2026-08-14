La obra más cara: el Gobierno giró más de $642 millones en un mes para el Metrotranvía

A través de dos decretos firmados el mismo día, el Ejecutivo provincial autorizó nuevos aportes de capital a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para financiar el sistema de preembarque del Metrotranvía. Esos aportes son parte del financiamiento de la obra más cara de la historia reciente de la Provincia.

Se trata de la extensión de ese servicio hacia Luján y el aeropuerto, que también incluye los paradores. Los más de 600 millones de pesos pagados ahora son los últimos de una serie de desembolsos que el Tesoro provincial hizo sostener el proyecto, a medida que la empresa contratista presenta los certificados de avance de obra.

Los Decretos N° 1561 y N° 1563, ambos del 4 de agosto de 2026 y refrendados por el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema Rodríguez, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, otorgan a la STM S.A.U.P.E. dos aportes irrevocables de capital que, sumados, ascienden a $642.039.818,17 .

El Decreto N° 1563 dispone un aporte de $273.431.752,44 y el Decreto N° 1561 otorga $368.608.065,73 para pagar un tramo más amplio de certificados de obra.

En ambos casos, el mecanismo es el mismo: la STM, empresa 100% estatal, eleva el pedido de fondos y el Ministerio de Hacienda y Finanzas autoriza el pago.

La obra fue adjudicada a la empresa Ambiente Smart S.A. mediante un concurso público que el Directorio de la STM resolvió en enero de 2025. Desde entonces, cada avance de obra genera un nuevo certificado que la Provincia va cubriendo con sucesivos aportes de capital, como los que ahora se oficializan.

El Decreto N° 1561 aporta además un dato sobre el estado de la obra: el expediente incluye una copia del Acta de Directorio N° 248, del 6 de mayo de 2026, por la cual la STM resolvió ampliar el plazo de ejecución de los trabajos. El texto del decreto no detalla las razones de esa prórroga.