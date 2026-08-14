El Gobierno adjudicó más de 2 mil líneas de teléfono celulares oficiales

El Ejecutivo provincial oficializó, mediante el Decreto N° 1416, la adjudicación del servicio de telefonía celular y datos móviles para toda la administración pública a AMX Argentina S.A. (Claro), tras ampliar en $241,6 millones la autorización de gasto original. Telecom Argentina (Personal Tech), la otra oferente, quedó afuera del proceso.

En total son más de 2300 líneas de teléfono. Por un lado hay 1.388 líneas de voz, SMS y datos, en planes A-1, A-2, B y C, con paquetes de datos de entre 7 y 40 GB según el plan. Y por el otro 1.072 líneas exclusivamente de datos móviles, con un mínimo de 30 GB y roaming internacional. Allí no entran solo los teléfonos de funcionarios, sino también de oficinas de servicio y públicas que emplean el celular como medio de comunicación y conctividad.

El decreto, firmado el 20 de julio de 2026 por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema Rodríguez, pone fin a la Licitación Pública N° 10523-0005-LPU26, tramitada a través del sistema Compr.ar para proveer el servicio de voz, SMS y datos móviles a la Dirección de Informática de ese ministerio, con destino a toda la estructura del Gobierno provincial.

El proceso había comenzado en abril, cuando el Decreto N° 672/2026 autorizó el llamado a licitación por un monto estimado de $540.000.000, calculado sobre un costo mensual de referencia de $22.500.000 y una duración de 24 meses.

Sin embargo, al momento de adjudicar, salió más caro y s amplió esa autorización en $241.611.311, elevando el monto total habilitado a $781.611.311 .

El Estado tiene más de 2 mil líneas de teléfono. Shutterstock

Al llamado se presentaron únicamente dos empresas: AMX Argentina S.A. (Claro) y Telecom Argentina S.A. (Personal Tech). Ambas compitieron por distintos ítems del pliego, que dividía el servicio en cuatro segmentos según el tipo de plan y volumen de datos.

Cómo queda distribuido el contrato

El servicio adjudicado a Claro se divide en dos renglones:

Renglón 1 (1.388 líneas de voz, SMS y datos, en planes A-1, A-2, B y C, con paquetes de datos de entre 7 y 40 GB según el plan): $456.604.922 .

(1.388 líneas de voz, SMS y datos, en planes A-1, A-2, B y C, con paquetes de datos de entre 7 y 40 GB según el plan): . Renglón 2 (1.072 líneas exclusivamente de datos móviles, con un mínimo de 30 GB y roaming internacional): $325.006.387.

El contrato regirá por 24 meses desde la notificación de la adjudicación, con la posibilidad de que la Provincia lo renueve por un período adicional de hasta 12 meses. Si el Gobierno decidiera no renovarlo, la empresa deberá sostener el servicio hasta seis meses más en las mismas condiciones, para dar tiempo a una nueva contratación.