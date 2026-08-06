Creían que había muerto porque explotó su celular, pero detuvieron al marido por femicidio

Lo que en un primer momento fue investigado como un accidente provocado por la explosión de un teléfono celular , terminó dando un giro inesperado. A casi dos meses del hecho, la Justicia de Córdoba detuvo a Gerardo Luis Gasparutti (43) acusado de asesinar a su esposa, María Lucila Pagani (47), quien murió cuatro días después del incendio del vehículo en el que ambos viajaban.

La detención fue ordenada por la fiscal Liliana Copello, titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 4, quien imputó al hombre por el delito de homicidio calificado por el vínculo.

El hecho ocurrió el pasado 14 de junio , cerca de las 21, sobre la Ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un Renault Sandero blanco detenido sobre la banquina oeste, junto a un canal hídrico y una alcantarilla. El vehículo presentaba importantes daños provocados por el fuego , principalmente en el habitáculo.

Gasparutti se encontraba fuera del automóvil, mientras que María Lucila Pagani sufrió graves quemaduras y fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado, donde permaneció internada en estado crítico hasta su muerte , ocurrida el 17 de junio.

En un primer momento, la investigación avanzó sobre la versión aportada por el propio imputado. Según su relato, el incendio se había originado cuando su esposa utilizaba un teléfono celular mientras lo mantenía conectado al cargador dentro del vehículo.

Sin embargo, las primeras pericias realizadas por especialistas del cuerpo de Bomberos comenzaron a poner en duda esa explicación.

Qué puso en cuestionamiento la versión del marido de la víctima

Los investigadores determinaron que dentro del habitáculo no había otro teléfono celular, ni cable de carga ni fuente de alimentación que respaldaran la hipótesis inicial. Además, durante la inspección detectaron un olor compatible con la presencia de un líquido combustible.

A partir de esos resultados, la fiscalía dispuso una serie de nuevas medidas probatorias para reconstruir cómo se produjo el incendio y establecer las circunstancias en las que murió la mujer.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, las pruebas incorporadas durante la investigación permitieron fortalecer la hipótesis que la fiscal Copello sostenía desde las primeras etapas del expediente y que finalmente derivó en la detención de Gasparutti.

Ahora, el hombre quedó imputado por homicidio calificado por el vínculo, mientras la Justicia continúa con las pericias y el análisis de las evidencias para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho que inicialmente había sido presentado como un accidente.