Por qué cada vez más personas ponen una hoja de laurel en el celular

El ritual viral de colocar una hoja de laurel en el celular busca atraer prosperidad y alejar las malas energías.

En redes sociales comenzó a viralizarse un curioso ritual: colocar una hoja de laurel dentro de la funda del celular. Aunque para muchos puede parecer una simple superstición, esta tendencia combina tradiciones ancestrales con el objeto que más nos acompaña en la rutina diaria para atraer la abundancia y alejar las malas energías.

Según el Feng Shui, el laurel ayuda a equilibrar las energías y atraer la buena fortuna en la rutina diaria. Foto: Freepik El significado de poner una hoja de laurel en el celular Según las creencias populares y diversas prácticas esotéricas, guardar una hoja de laurel en el teléfono simboliza la intención de atraer nuevas oportunidades laborales, mejorar la economía personal y crear un escudo protector contra las malas vibras. Al ser un dispositivo de uso cotidiano, funciona como un recordatorio activo de estas intenciones.

Un símbolo de éxito desde la Antigüedad hasta el Feng Shui El uso del laurel como amuleto cuenta con un profundo valor histórico y filosófico que trasciende épocas. En la Grecia y la Antigua Roma, por ejemplo, esta planta estaba asociada al dios Apolo y se utilizaba en forma de corona para honrar a poetas, atletas, héroes y emperadores como máxima distinción de victoria, sabiduría y reconocimiento social.

Con el paso del tiempo, estas virtudes se integraron a corrientes como el Feng Shui. Esta filosofía oriental sostiene que ciertas plantas ayudan a equilibrar la energía (Chi) de los entornos cotidianos. En este contexto, el laurel destaca como un canalizador de la prosperidad, la buena fortuna y la protección energética en el día a día.