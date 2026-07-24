Limón con hojas de laurel: para qué sirve el truco que se hizo viral

Un limón abierto, algunas hojas de laurel y un plato pequeño. La escena empezó a repetirse en cocinas, ventanas y videos de redes sociales con una promesa sencilla: perfumar la casa sin usar aerosoles. El preparado es fácil de hacer, aunque sus alcances reales son bastante más modestos de lo que muchas publicaciones sugieren.

La combinación funciona, ante todo, como un aromatizante casero. La cáscara del limón desprende su característico perfume cítrico, mientras que el laurel suma notas intensas y herbales. Juntos pueden mejorar momentáneamente el aroma de un espacio reducido. No eliminan, sin embargo, el origen de los malos olores ni sustituyen la limpieza y la ventilación.

Para armarlo se necesita un limón fresco, entre cuatro y seis hojas de laurel y un recipiente pequeño. Primero hay que lavar y secar la fruta. Después se realizan varios cortes profundos en la parte superior, procurando que los gajos no se separen por completo. Las hojas se introducen en esas aberturas y el limón se coloca sobre un plato para evitar manchas o humedad en los muebles.

Algunas versiones incorporan clavos de olor, aunque no son indispensables. Conviene cambiar la preparación cuando la fruta se seque, pierda su aroma, se ablande demasiado o presente señales de moho.

Buena parte de la popularidad del truco se debe a su supuesto efecto contra moscas y mosquitos. Es cierto que los aromas intensos de ciertas plantas pueden resultar molestos para algunos insectos. También existen investigaciones sobre aceites esenciales concentrados, entre ellos los obtenidos del laurel y de frutos cítricos. Pero esas formulaciones no son comparables con un limón cortado y unas hojas colocadas en la mesa. Si produce algún efecto, será limitado, localizado y de corta duración.

Por esa razón, el preparado no debe utilizarse como única protección frente a los mosquitos, especialmente en zonas con circulación de dengue. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda emplear repelentes aprobados, instalar mosquiteros, cubrir brazos y piernas cuando sea necesario y eliminar recipientes capaces de acumular agua. Vaciar baldes, bebederos, macetas y canaletas continúa siendo una de las medidas más importantes para impedir la reproducción del Aedes aegypti.

Dónde colocarlo y qué cuidados tener

El limón con laurel puede ubicarse cerca de una ventana, en la cocina, en la entrada de la casa o dentro de un ambiente pequeño. En placares y espacios cerrados hay que revisarlo con frecuencia, ya que la humedad puede acelerar su deterioro. Tampoco conviene apoyarlo directamente sobre madera, mármol u otras superficies delicadas.

Usado con esos cuidados, es una opción económica para sumar un perfume fresco durante algunos días. Como aromatizante doméstico puede resultar agradable; como método sanitario contra los mosquitos, es insuficiente.