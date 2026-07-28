Por qué todos recomiendan mezclar el vinagre con laurel: para qué sirve de verdad

Dos ingredientes habituales de la cocina pueden convertirse en un auxiliar para la limpieza cotidiana. La combinación de vinagre blanco y hojas de laurel ganó popularidad por su bajo costo y su facilidad de preparación. Sin embargo, antes de utilizarla, conviene conocer sus alcances: puede remover suciedad, pero no reemplaza a un desinfectante.

El ingrediente que realiza la mayor parte del trabajo es el vinagre. Su acidez ayuda a disolver depósitos minerales, residuos de jabón y algunas acumulaciones de grasa. También puede disminuir ciertos olores. El laurel, en cambio, aporta una fragancia herbal que suaviza el aroma intenso del ácido acético. No existen pruebas concluyentes de que incorporar las hojas vuelva al vinagre más eficaz como limpiador o permita eliminar microorganismos peligrosos.

La preparación puede emplearse sobre superficies lavables de la cocina y el baño, siempre que sus materiales toleren sustancias ácidas. Resulta útil para retirar restos de sarro en griferías, limpiar azulejos, repasar vidrios y espejos o remover suciedad ligera de algunas mesadas. Para evitar marcas, los cristales deben secarse después con un paño limpio de microfibra. También puede aplicarse sobre el interior de cestos de residuos previamente lavados y en estantes o cajones vacíos.

Otro de sus usos habituales está relacionado con los olores. Un paño humedecido con la solución puede servir para repasar el interior de la heladera o determinadas superficies de la cocina. No debe rociarse sobre alimentos ni utilizarse como sustituto del lavado con agua y detergente. La idea de que el laurel funciona como repelente de hormigas, moscas o cucarachas forma parte de los usos populares, pero su eficacia doméstica no está suficientemente respaldada como para reemplazar un tratamiento profesional ante una plaga.

La receta requiere un frasco de vidrio con tapa, aproximadamente 500 mililitros de vinagre blanco y entre ocho y diez hojas de laurel secas. Primero se colocan las hojas dentro del recipiente y luego se agrega el líquido. El frasco debe permanecer cerrado, en un sitio fresco y sin exposición directa al sol, durante un período de siete a catorce días.

Después del reposo, la preparación se filtra y se mezcla con una cantidad similar de agua. El líquido resultante puede colocarse en un pulverizador rotulado para evitar confusiones. Antes de extenderlo sobre un área amplia, conviene probar una pequeña cantidad en un sector poco visible. Para electrodomésticos, puertas o muebles revestidos, es preferible humedecer un paño en lugar de rociar directamente. Una vez terminada la limpieza, el producto debe guardarse lejos de niños y mascotas.

Las superficies que pueden dañarse con vinagre

La acidez representa la principal limitación. La mezcla no debe aplicarse sobre mármol, piedra caliza, travertino ni otras piedras naturales sensibles. El Natural Stone Institute advierte que el vinagre puede atacar sus minerales, afectar los selladores y provocar pérdida de brillo o manchas. Tampoco se recomienda usarlo sobre madera sin tratar, pisos encerados, pantallas electrónicas o materiales cuya compatibilidad no esté confirmada por el fabricante.

La mezcla tampoco debe combinarse con lavandina. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan no unir este producto con otros limpiadores porque pueden liberarse vapores peligrosos. Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que no verifica la eficacia desinfectante de ingredientes domésticos como el vinagre. Por eso, esta preparación debe entenderse como un complemento para retirar suciedad y olores. Cuando sea necesario desinfectar, corresponde utilizar un producto autorizado y seguir las instrucciones de su etiqueta.