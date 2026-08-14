Tras una semana recluido en Olivos, Javier Milei reaparece en un acto con todo el Gabinete

El presidente Javier Milei reaparecerá públicamente este próximo lunes, cuando encabece un acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín .

Se llevará a cabo en el barrio de Retiro y contará con la presencia de todo el gabinete, precisaron fuentes oficiales a MDZ . Concurrirá personal de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, además de familiares e instituciones que reconocen al prócer.

Se trata de la primera actividad del mandatario desde su regreso al país el pasado sábado, tras asistir a la jura de su par colombiano, Abelarado de la Espriella. Desde entonces, mantuvo reuniones en la Quinta de Olivos y no se le conoció nada de su agenda.

Se prevé que exista un nuevo apoyo del mandatario al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, resistido puertas adentro tras el traspié del proyecto de Propiedad Privada en el Senado. Distintos referentes libertarios le atribuyen al "Coloso" responsabilidad en proyectos "demasiado abarcativos y conflictivos" y "sin haberlo conversado antes de su presentación formal".

El exfuncionario macrista concurrió a la última reunión de la mesa política , donde asisten los principales negociadores del Gobierno con la oposición. Pese al respaldo de Javier Milei , no hubo foto del encuentro como para demostrar una señal que descomprima la tensión.

Al acto también concurrirá el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien previamente realizará un homenaje similar. Ocurre en medio de una clara mejora de la relación entre el presidente y el alcalde, tras meses de cortocircuitos.

También se enmarca en la reconciliación del diálogo con el PRO, tras el llamado de Karina Milei a Mauricio Macri y el intento de avanzar en una alianza electoral para el próximo año, aunque sin tener claro qué ocurrirá con la Ciudad de Buenos Aires y los otros distritos que administra el partido amarillo.

En febrero de 2026, el Gobierno concretó el traslado del sable corvo de José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, durante el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo. La medida había sido dispuesta mediante el Decreto 81/2026 y significó que los Granaderos volvieran a tener bajo su custodia la reliquia, después de que permaneciera en el museo desde 2015.

El sable fue entregado formalmente por Milei al Regimiento y luego trasladado al cuartel de Palermo, donde quedó nuevamente bajo custodia militar y expuesto al público. La decisión generó controversia por el lugar donde debía conservarse la pieza histórica y fue cuestionada por sectores de la oposición y por los herederos de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes reclamaron que permaneciera en el Museo Histórico Nacional.

Durante el acto, Milei defendió el traslado y sostuvo que el sable “no es un objeto histórico más” sino “el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina”. También recordó que había sido robado en dos oportunidades durante la década de 1960 y calificó esos episodios como “un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional”.