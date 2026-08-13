El fantasma de la "casta" vuelve a incomodar a Javier Milei y enciende alarmas en la Casa Rosada

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027 , en el Gobierno hay quienes detectan un rechazo generalizado de la población a la política y teme haber perdido el perfil “ anticasta ” luego de una serie de casos similares.

“Detectamos un rechazo generalizado a todos los dirigentes. No es casualidad que ninguno de los políticos pase los 40 o 45 puntos de imagen positiva y en imagen negativa están todos por encima del 55%. Lo que quiere decir es que estructuralmente el rechazo a la política no desapareció”, planteó una importante fuente ante la Agencia Noticias Argentinas.

En Casa Rosada atribuyen la preocupación al impacto de casos como el de José Luis Espert y Manuel Adorni, quienes debieron dar un paso al costado de sus compromisos con la administración libertaria debido a los procesos judiciales que afrontaban.

Un estudio realizado por la consultora Casa Tres reveló que detrás de la economía, el principal problema del país que arrojó el muestreo fue la corrupción con un 16%, problemática que comenzó a tener vuelo en las encuestas.

Asimismo, consideran que los resabios de la vieja política como las fotos de las reuniones partidarias dentro de Casa Rosada tampoco seducen al electorado violeta que se inclinó por el presidente Javier Milei en 2023 por ir a contramano de eso.

Sin embargo, ubican al mandatario en torno a los 35 puntos de imagen positiva y aseguran que no hay margen para la irrupción de un nuevo outsider. “La acumulación de comportamientos que la sociedad detesta no nos beneficia”, precisó una voz del entorno de Javier Milei.

En los cálculos libertarios, si la oposición no logra unificarse y ante un eventual acuerdo con el PRO, La Libertad Avanza podría conquistar otros cuatro años de Javier Milei.

En las últimas horas, el titular del partido amarillo, Mauricio Macri se acercó a la secretaria general de la Presidencia, Karina MIlei, para intentar un recomponer el vínculo y consolidar una alianza electoral.

Este jueves a las 11, la Casa Rosada será sede del primer intercambio entre los alfiles de los distintos espacios. Participarán el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los referentes del PRO, los diputados Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.