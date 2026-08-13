Desaprobación en aumento: la preocupante caída de Javier Milei en la consideración latinoamericana

la aprobación de Milei entre sus conciudadanos cayó del 36,8% registrado en julio al 35,1% en agosto.

El presidente argentino, Javier Milei, sufrió una nueva caída en la consideración pública regional al descender un lugar en el ranking de imagen de los mandatarios de América Latina. Según el último relevamiento continental realizado por la consultora CB Consultora Opinión Pública a través de su división CB Global Data, el jefe de Estado se ubica en el puesto 15 sobre 18 presidentes evaluados, quedando únicamente por encima de tres de sus pares de la región.

De acuerdo con el estudio de opinión pública, la aprobación de Milei entre sus conciudadanos cayó del 36,8% registrado en julio al 35,1% en agosto, lo que representa un retroceso de 1,7 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, su nivel de desaprobación trepó del 61,3% al 62,8%.

El sondeo fue llevado a cabo entre el 5 y el 10 de agosto sobre una muestra de entre 3.225 y 4.271 casos por país, mediante la técnica de recolección de datos CAWI Research, presentando un margen de error promedio de +/- 1,5% a 1,7% y un nivel de confianza del 95%.

NA Los mandatarios con mejor y peor imagen de la región El podio continental se mantiene liderado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien consolidó el primer lugar con un 68,7% de imagen positiva y un 28,4% de rechazo. En la segunda posición se sostiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 66,5% de aprobación y un 31,4% de desaprobación.

CB Global Data El reporte mensual incorporó además en los puestos centrales a los jefes de Estado que asumieron recientemente sus cargos: