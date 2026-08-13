Desaprobación en aumento: la preocupante caída de Javier Milei en la consideración latinoamericana
Javier Milei registró un descenso de 1,7 puntos porcentuales en agosto, alcanzando un 35,1% de imagen positiva.
El presidente argentino, Javier Milei, sufrió una nueva caída en la consideración pública regional al descender un lugar en el ranking de imagen de los mandatarios de América Latina. Según el último relevamiento continental realizado por la consultora CB Consultora Opinión Pública a través de su división CB Global Data, el jefe de Estado se ubica en el puesto 15 sobre 18 presidentes evaluados, quedando únicamente por encima de tres de sus pares de la región.
De acuerdo con el estudio de opinión pública, la aprobación de Milei entre sus conciudadanos cayó del 36,8% registrado en julio al 35,1% en agosto, lo que representa un retroceso de 1,7 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, su nivel de desaprobación trepó del 61,3% al 62,8%.
El sondeo fue llevado a cabo entre el 5 y el 10 de agosto sobre una muestra de entre 3.225 y 4.271 casos por país, mediante la técnica de recolección de datos CAWI Research, presentando un margen de error promedio de +/- 1,5% a 1,7% y un nivel de confianza del 95%.
Los mandatarios con mejor y peor imagen de la región
El podio continental se mantiene liderado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien consolidó el primer lugar con un 68,7% de imagen positiva y un 28,4% de rechazo. En la segunda posición se sostiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 66,5% de aprobación y un 31,4% de desaprobación.
El reporte mensual incorporó además en los puestos centrales a los jefes de Estado que asumieron recientemente sus cargos:
Keiko Fujimori (Perú): Ingresó en el tercer puesto con un 55,0% de aprobación y un 40,7% de imagen negativa.
Abelardo De La Espriella (Colombia): Se posicionó en el cuarto lugar con un 52,4% de valoración positiva frente a un 42,2% de rechazo.
Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (Brasil): Ocupa la quinta colocación con un 51,9% de aprobación (subiendo desde el 50,6% de julio) y un 46,1% de desaprobación.
En el extremo opuesto de la tabla, los presidentes con peor consideración pública son la venezolana Delcy Rodríguez, quien ocupa el último lugar con apenas un 26,7% de imagen positiva; el guatemalteco Bernardo Arévalo, con un 29,5%; y el panameño José Mulino, con un 31,4%, situándose como los únicos tres líderes con cifras inferiores a las de Milei.
Mayores subas y caídas del mes
En lo que respecta a la variación de popularidad respecto del mes previo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue quien registró el crecimiento más marcado al experimentar un incremento de 4,3 puntos porcentuales en su valoración positiva.
Por el contrario, la mayor contracción del ranking la sufrió Laura Fernández, mandataria de Costa Rica, quien encabezó las caídas del período con un retroceso de 5,7 puntos porcentuales en relación con la medición anterior.