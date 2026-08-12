La embajada blue de Sergio Massa en un lujoso restaurante: recibió a distintos diplomáticos críticos de Javier Milei

Lejos de las cámaras pero siempre cerca de la política, Sergio Massa ya se reunión cuatro veces con distintos diplomáticos que trabajaron en distintos países para "escuchar las preocupaciones" que hay por las políticas de la Cancillería . El tigrense los recibió en el lujoso restorán Roldán , en la Capital Federal.

Massa no quiere perder el puso de la política, más allá de su distancia de los medios y de la función pública. Se muestra siempre atento y frente a cualquier traspié del Gobierno de Javier Milei reaparece desde la oposición, como lo hizo con la caída del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En medio de las tensiones con Brasil y la decisión de Lula Da Silva de que el embajador brasileño no volviera a la Argentina, el tigrense también quiere posicionar como un "garante de las buenas relaciones diplomáticas".

La preocupación por Brasil, de hecho, tiene un capítulo puntual dentro de la riña entre Milei y Lula Da Silva. Según pudo saber MDZ , estos diplomáticos trasmitieron en malestar en Itamaraty por la exposición del cónsul argentino en San Pablo, Luis María Kreckler, que quedó sentado en primera fila junto al canciller Quirno y Karina Milei en un acto de campaña de Flavio Bolsonaro.

"Nosotros creemos que en política internacional hay que llevarse bien con los distintos actores. No te podés pelear con todo el mundo y tener uno o dos amigos", analizaron desde el entorno de Massa a MDZ . "Romper una relación bilateral es muy fácil, pero construirla y recomponerla lleva muchos años", agregó.

Las reuniones de Massa con exembajadores fueron una serie de encuentros coordinados por el director de la Fundación Diálogos Estratégicos, Rodrigo Herrera Bravo, donde también participa Gustavo Martínez Pandiani, el diplomático del Frente Renovador que asesora a Massa en temas de política internacional. El encuentro del 28 de julio, según pudo reconstruirse lo pidió el propio grupo de ex embajadores, a instancias de Santiago Villalba, ex cónsul argentino en Nueva York, que hizo de vocero de todo el grupo.

"La reunión consistió en hablar con Sergio Massa a partir de la preocupación por la falta de profesionalismo en la Cancillería", relató a este cronista uno de los comensales que el pasado 28 de julio se sentó en Roldán. "No solo por las cuestiones de fondo de la política exterior, sino por el estilo del tipo, tuitero, medio agresivo, que no coincide con el rol de un canciller", remarcó. Quienes estuvieron esa noche acordaron en seguir trabajando en informes técnicos sobre la situación del Palacio San Martín.

Pablo Quirno apuntó contra Lula da Silva

Del encuentro en Roldán participaron, entre otros, Gustavo Figueroa (ex embajador en Londres), Santiago Villalba (ex cónsul en Nueva York), Gustavo Ainchil (ex embajador en Austria), Marilita Squeff (ex embajadora ante la ONU), Gonzalo Urriolabeitia (ex embajador en Armenia), Gustavo Dzugala (ex embajador en Colombia) y Eduardo Zuain (ex embajador en Rusia).

El reclamo, de todos modos, no se agota en el estilo del canciller. Puertas adentro, los diplomáticos hablan de una parálisis del cuerpo técnico de la Cancillería, que atribuyen al miedo a sumarios internos si alguien opina distinto a la línea oficial. Recuerdan la purga de personal de las gestiones de Diana Mondino y Gerardo Werthein, que según ellos debilitó de forma seria la capacidad técnica del organismo. "Si de algo sirve la Cancillería es para decirte lo que piensa, no para decirte lo que vos pensás", resumió uno de los presentes.

El trabajo de Sergio Massa para el exterior

Mientras tanto, Sergio Massa también tiene un apartado en la agenda internacional para el sector privado. El exministro de Economía sigue trabajando en consultorías para fondos de inversión de distintos países de la región como Perú y Ecuador.

Su vínculo con Estados Unidos sigue siendo uno de los ejes que mueve su accionar. Si bien tuvo una mayor relación con el Gobierno demócrata de Joe Biden, el tigrense mantiene relación con Mauricio Claver-Carone, quién trabajó de manera temporal como enviado especial de Donald Trum para América Latina. Aún así, mantiene sus diferencias con la política exterior de Javier Milei.