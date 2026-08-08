En medio de la interna peronista, reapareció Sergio Massa y habló de "gobernar el futuro"

En el marco de especulaciones en torno a una presunta intervención en votos claves para sucumbir capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , Sergio Massa reapareció este sábado en un evento del Frente Renovador.

Se trató del Encuentro Nacional de Mujeres de ese espacio, donde el tigrense se mostró con dirigentes y con su esposa Malena Galmarini.

La actividad se enmarca, además, en un contexto de fuerte tensión en el peronismo, en especial en la relación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Durante su participación, Massa realizó una breve intervención remarcando que "más importante que cualquier discusión política o en redes sociales es que estemos al lado de aquellos que sufren y que a lo largo de su vida personal les tocó siempre la peor. También de aquellos que en los últimos años fueron perdiendo y que hoy les toca la mala".

En esta línea, el exministro de Economía expresó: “Cada uno de los encuentros que hacen entre ustedes tiene el deseo de que cada una emerja en su ciudad, en su provincia, en su departamento, en su región, como dirigente y como expresión de esa voluntad, de ese sueño y de ese proyecto de país que queremos y representamos”.

En la jornada se presentó el documento "Abrazar, organizar y gobernar", con lineamientos para la agenda política del massismo de cara a 2027.

El encuentro se organizó en cuatro ejes. El primero, "Vivir sin deber el futuro", plantea que el salario alcance y que el crédito “deje de financiar la supervivencia para volver a ser una herramienta de proyectos”. El segundo, "Criar acompañadas", propone corresponsabilidad parental efectiva, cuotas alimentarias que se cumplan rápido, una red accesible de cuidados y una estrategia integral frente a la ludopatía online y la violencia digital sobre niñas, niños y adolescentes. El tercero, "Trabajar para vivir", apunta a empleo registrado, primer empleo joven y una relación entre inteligencia artificial y trabajo que amplíe capacidades en lugar de reemplazarlas.

El cuarto lineamiento genera suspicacias en torno a una eventual participación el año próximo en las elecciones. "Gobernar el futuro" fue el título de esta prioridad del massismo. Propone "un Estado ágil y federal, con soberanía tecnológica y capacidad de anticipación frente a los desafíos climáticos e internacionales".