El peronismo acelera su pelea interna y Kelly Olmos marca el límite: "No por cargos, sí por políticas públicas"

La diputada advirtió que la disputa por espacios de poder debilita al PJ y reclamó ordenar la discusión antes de pensar en 2027.

La exministra de Trabajo apuntó contra la competencia interna centralizada en los nombres y recordó poner el foco en las políticas públicas.

La interna del peronismo continúa y las discusiones por el futuro electoral del espacio son tema de conversación constante. Kelly Olmos, diputada nacional de Unión por la Patria, sostuvo que el debate interno puede fortalecer al espacio, siempre que gire alrededor de políticas públicas y no de posiciones personales. La exministra de Trabajo ubicó así el foco en una discusión que atraviesa al PJ mientras distintos dirigentes reclaman definiciones y puestos de cara a 2027.

Olmos cuestionó la lógica de una interna dominada por nombres propios y advirtió que ese camino aleja al peronismo de las demandas sociales. En ese marco evitó avalar una interna centrada exclusivamente en Cristina Kirchner. La diputada sostuvo que la situación judicial de la expresidenta no puede ser considerada secundaria, aunque dejó claro que la prioridad política debería pasar por el programa futuro del espacio. Así, planteó que el objetivo de discusión es entender cómo gobernar después de Javier Milei.

La tensión coincide con las críticas públicas de dirigentes como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes expresaron su hartazgo por la pelea interna. Olmos recogió ese clima y sostuvo que una fuerza política se debilita cuando la discusión gira alrededor de cargos. La exministra también marcó que competir por las mejores propuestas puede ser legítimo, mientras que la disputa por posiciones internas termina por desgastar al espacio. El mensaje apunta de lleno a un PJ que todavía no encuentra una síntesis común.

Telam Cristina, Milei y el desafío de ordenar una oposición Olmos mantuvo una defensa política de Cristina Kirchner, pero evitó colocar esa bandera por encima de todos los demás debates. La diputada calificó como “extrema injusticia” la situación que atraviesa la expresidenta y cuestionó el rol del sistema judicial. La legisladora sostuvo que ese tema no puede ser ignorado, aunque volvió a remarcar que la discusión central debería estar puesta en las políticas públicas que el peronismo ofrecerá como alternativa.

La dirigente también leyó la estrategia electoral de Javier Milei desde esa misma lógica de disputa. Olmos consideró que el Presidente habla de 2027 para proyectar seguridad y evitar una imagen defensiva. La diputada afirmó que “no hay mejor defensa que un buen ataque” y comparó esa actitud con la de Luis Caputo.