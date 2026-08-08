La Libertad Avanza reúne a sus diputados y senadores bonaerenses en Casa Rosada y empieza a delinear su estrategia para 2027

La Libertad Avanza reunirá este lunes en Casa Rosada a sus diputados y senadores bonaerenses para mantener un encuentro amplio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el presidente provincial del partido, Sebastián Pareja .

La jornada estará dividida en dos tandas. A las 15 se realizará una primera reunión de distintos integrantes del Poder Ejecutivo con los senadores provinciales y las 17 será el turno de los diputados.

Según informó Infobae, los diputados y senadores entregarán a las autoridades de la Secretaría General varios informes con el detalle de las actividades realizadas durante el primer semestre del año.

Además, presentarán una hoja de ruta con las iniciativas que proyectan desarrollar durante la segunda mitad del año .

El encuentro tiene como objetivo mostrar musculatura política de cara al último tramo del año en materia legislativa y comenzar a ordenar la estrategia frente a las elecciones de la provincia de Buenos Aires del año próximo.

Karina Milei espera a los legisladores en la Rosada

¿Cuál es la estrategia de La Libertad Avanza para las elecciones de 2027?

El partido encabezado por Javier Milei ya comenzó a diseñar su estrategia electoral para 2027 en la provincia de Buenos Aires. La premisa central es avanzar en acuerdos con el PRO, sectores del radicalismo y espacios vecinalistas para competir con mayores posibilidades en un distrito sin balotaje. Una alianza permitiría al espacio disputar cerca de 70 municipios, frente a unos 25 en caso de presentarse en soledad.

¿Quién aparece como principal candidato a gobernador?

El nombre que actualmente aparece mejor posicionado para la candidatura a gobernador de PBA es el del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La definición se enmarca en el proceso de armado que LLA comenzó a desarrollar de cara a las elecciones de 2027 y en su búsqueda de acuerdos con otros espacios políticos de la provincia.