Patricia Bullrich duda de competir en CABA y deja vía libre para un acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri

Patricia Bullrich puso en duda una eventual candidatura a jefa de Gobierno porteña para 2027 y dejó su futuro personal sujeto a las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO. La senadora nacional aseguró que tiene posibilidades de competir en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sostuvo que la importancia pasa por construir un acuerdo político más amplio. La dirigente priorizó esa discusión por encima de cualquier definición propia y reconoció que el distrito porteño será uno de los puntos centrales de la negociación.

Bullrich planteó que una alianza con sectores aliados debería contemplar la situación de los espacios que ya gobiernan provincias o distritos. La legisladora mencionó a cinco gobernadores radicales y tres del PRO y sostuvo que en esos territorios debería respetarse un principio de continuidad. La senadora consideró que esa fórmula permitiría sumar al radicalismo y a fuerzas provinciales al esquema electoral que impulsa el oficialismo para el próximo año.

Noticias Argentinas Patricia Bullrich anticipó qué puede pedir el PRO y pidió “ser realistas” La dirigente libertaria puso a CABA en el centro de las conversaciones con el macrismo y anticipó cuál podría ser la primera exigencia del PRO. Bullrich preguntó: “¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires”. La senadora agregó que una negativa cerrada frente a ese planteo chocaría con el objetivo de construir una coalición.

Bullrich recordó además que obtuvo el 51% de los votos en la Ciudad durante las elecciones de 2025 como candidata a senadora. La dirigente sostuvo que ese resultado le permite considerar una eventual postulación para suceder a Jorge Macri, aunque insistió en que la definición no resulta prioritaria en este momento. La exministra de Seguridad resumió su postura con otra frase: “Hay que ser realistas”.