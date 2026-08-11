Cristian Ritondo le puso un freno a Javier Milei por las PASO y volvió a marcar distancia del plan libertario

El jefe del bloque amarillo abrió una grieta con la Casa Rosada y dejó condicionado uno de los cambios electorales que impulsa el oficialismo.

Cristian Ritondo volvió a marcar los límites del vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza. El jefe de bloque puso en duda el respaldo de su espacio a la eliminación de las PASO que impulsa la Casa Rosada y advirtió que el partido todavía no está listo para acompañar la reforma. El diputado expuso esa diferencia frente a Patricia Bullrich durante el ciclo Democracia y Desarrollo, en un momento en el que el Gobierno busca recomponer su relación con aliados después del traspié parlamentario por las leyes de Tierras y Manejo del Fuego.

Ritondo defendió además el papel que tuvieron las primarias en elecciones anteriores y recordó que ese sistema sirvió para ordenar alternativas frente al kirchnerismo. El dirigente mencionó los triunfos de Mauricio Macri en 2015 y Javier Milei en 2023 como antecedentes que, desde su mirada, muestran la utilidad de esa herramienta. “Es un debate que todavía no tenemos saldado dentro del PRO. Todavía no estamos para acompañar la transformación de la ley”, afirmó. Podría decirse en tal caso que el macrismo no quiere quedar atado de antemano a cada reforma electoral que impulse el oficialismo.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados. PRENSA DIPUTADOS Ritondo versus Bullrich Patricia Bullrich defendió la oportunidad elegida para discutir cambios electorales y sostuvo que un año sin comicios constituye el momento adecuado para abrir ese debate. En ese marco explicó que la eliminación de las PASO necesita consensos antes de llegar al recinto. La exministra también admitió que la estrategia reformista del Gobierno atraviesa momentos de tensión y resumió esa dificultad con una frase: “Un gobierno que reforma y va para adelante en algunos momentos choca”.

El contraste entre ambos dirigentes mostró que la discusión excede una diferencia técnica sobre el sistema de primarias. El PRO todavía preserva una identidad propia y Ritondo ya adelantó que el partido trabajará en una “alternativa fuerte” para la provincia de Buenos Aires rumbo a 2027.

N/A La opinión de Pichetto Miguel Ángel Pichetto también aprovechó el panel para cuestionar las prioridades del Ejecutivo. El jefe de Encuentro Federal apuntó contra Federico Sturzenegger y sostuvo que el Gobierno debería “contener al ministro desregulador”. El diputado aseguró que el oficialismo no trabaja sobre una agenda vinculada con los principales problemas sociales y cuestionó la pérdida salarial en los sectores público y privado. Pichetto también puso reparos sobre la reforma del Banco Central por la relación política entre Santiago Bausili y Luis Caputo.