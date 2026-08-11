Eugenio Cambaceres, el niño escritor político terrible de la Generación del 80

El escritor Eugenio Cambaceres fue una de las figuras más fascinantes , controvertidas y lúcidas de la literatura y la política argentina del siglo XIX sobresaliendo en los tiempos de la célebre Generación del 80 y representando como pocos la paradoja de esa época.

Cambeceres era una promesa de la aristocracia patricia y terminó como su crítico más agudo: desnudó la hipocresía, la frivolidad y el cinismo de su clase social. Cambeceres era una promesa de la aristocracia patricia y terminó como su crítico más agudo: desnudó la hipocresía, la frivolidad y el cinismo de su clase social.

Nacido en 1843, hijo de un químico francés adinerado y de una dama de la alta sociedad porteña, el escritor se doctoró en Leyes. Y rápidamente accedió a la vida política del país.

Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Como legislador, defendió posturas avanzadas para su época, entre ellas la separación de la Iglesia y el Estado y el laicismo en la educación. Toda una postura y un modo de entender el liberalismo que soplaba desde Europa.

Posiblemente fue la mejor ciudad para encontrar el eterno descanso: un argentino millonario y aburrido, un chico rico con tristeza, acabando en París. Posiblemente fue la mejor ciudad para encontrar el eterno descanso: un argentino millonario y aburrido, un chico rico con tristeza, acabando en París.

También inauguró esa tradición.

Escritor

Eugenio Cambeceres es poco frecuentado por la tradición histórica de la literatura en Argentina y es que es una rara avis por su estilo irreverente, oratoria filosa y su vida social de dandy, frívolo hasta lo inimaginable.

Estas características lo pusieron en el otro rincón del ring de la política argentina, con enfrentamientos abiertos y ruidosos con los sectores más conservadores.

Era un seductor por naturaleza. Y allí estuvo el principio del fin de su vida pública: un escándalo sentimental sacudió a la elite porteña, que entonces tenía las riendas del país. Era un seductor por naturaleza. Y allí estuvo el principio del fin de su vida pública: un escándalo sentimental sacudió a la elite porteña, que entonces tenía las riendas del país.

Cambaceres en ese momento decidió retirarse de la función pública para dedicarse de lleno a la literatura y a viajar por Europa.

Las novelas de Cambaceres acompañan la transformación de la Argentina a fines del siglo XIX. Era un liberal, pero de verdad.

Eugenio Cambaceres

Suele simplificarse su implicancia literaria como un escritor que fue padre del naturalismo en la Argentina. Esta corriente influenciada por Émile Zola, su creador en el mundo, se caracterizaba por el determinismo biológico y social, la observación casi clínica de la realidad y la exposición de las miserias humanas. Todo a cielo abierto.

Cambaceres escribió cuatro novelas fundamentales que retratan la transformación de la Argentina en una potencia agroexportadora y la decadencia de sus hombres ilustrados.

- Pot-pourri. Silbidos de un vago (1882). Publicada de forma anónima, es una sátira feroz sobre el matrimonio burgués, las infidelidades y la falta de valores de la aristocracia de la época. Causó un verdadero terremoto en el Club del Progreso y los salones porteños, ya que la sociedad de la época creyó reconocer a personas reales detrás de los personajes.

- Música sentimental (1884). Continúa con la crítica a las costumbres morales de la elite, enfocándose en la vida disipada de un joven adinerado en París y Buenos Aires, marcando la decadencia física y moral como consecuencia de los excesos.

- Sin rumbo (1885). Considerada su obra cumbre. Narra la historia de Andrés, un hacendado rico, cínico y hastiado de la vida (el típico "mal del siglo" aristocrático), que intenta encontrar sentido a su existencia refugiándose en su estancia y relacionándose con una campesina.

El registro de este libro impertinente navega entre la náusea y el aburrimiento de un señorito de la clase dominante, con una notable incapacidad de amar y poco tolerante al vacío existencial en medio de la opulencia que signaba la época. El registro de este libro impertinente navega entre la náusea y el aburrimiento de un señorito de la clase dominante, con una notable incapacidad de amar y poco tolerante al vacío existencial en medio de la opulencia que signaba la época.

- En la sangre (1887). Es su novela de mayor carga ideológica. Retrata la inmigración masiva que llegaba a Buenos Aires a través del personaje de Genaro, hijo de un afilador italiano. Este busca ascender socialmente a través del engaño y el matrimonio por interés con una joven de la elite. Cambaceres reflejó y con una pluma excepcional, los prejuicios, miedos y el rechazo de los patricios porteña hacia el inmigrante.

Literatura

Pionero de la novela moderna rompió muy rápido con el romanticismo idealizado de su época para inaugurar la novela realista y psicológica en el país.

No es osado ni exagerado decir que fue un cronista de la "casta" patricia. Y tuvo la audacia de escribir desde adentro del poder. No fue bienvenido.

La perspectiva que ofrece la historia permite asegurar que desnudó la falta de proyecto ético de la oligarquía a cargo de aquella Argentina. La perspectiva que ofrece la historia permite asegurar que desnudó la falta de proyecto ético de la oligarquía a cargo de aquella Argentina.

Las obras literarias de Eugenio Cambeceres son un documento fundamental para entender las tensiones del país a fines del siglo XIX. Y en especial aquel mundo tan familiar acaso hoy: la brecha entre los opulentos y la vida rural, sumando la llegada de los inmigrantes y la crisis de identidad sobre qué era ser argentino.

Política

Ricardo Piglia es uno de los ensayistas y críticos más lúcidos sobre la literatura argentina). En su opinión, la obra de Cambaceres es un texto bisagra indispensable para entender la relación entre literatura, política e inmigración de la Argentina en la caída del siglo XIX.

La paranoia de la elite y el origen del delito. Piglia analizó magistralmente la novela En la sangre, publicada en 1887. La paranoia de la elite y el origen del delito. Piglia analizó magistralmente la novela En la sangre, publicada en 1887.

Para él, esta novela sintetiza la mirada de la oligarquía patricia frente a la masa de inmigrantes europeos que llegaban al país. Piglia muestra cómo la clase dominante utiliza la literatura naturalista para "justificar" la exclusión social. El inmigrante (Genaro) es retratado como alguien biológicamente predestinado al engaño y al delito, alimentando el mito de que el ascenso social del criollo o del extranjero es siempre una usurpación.

En análisis del escritor Ricardo Piglia algunos textos de Cambaceres funcionan como representación del desamparo ideológico de la Generación del 80. En análisis del escritor Ricardo Piglia algunos textos de Cambaceres funcionan como representación del desamparo ideológico de la Generación del 80.

El personaje de Andrés es para el crítico el arquetipo del terrateniente que lo tiene todo (tierras, dinero, estatus), pero que carece de un proyecto ético o nacional, reduciendo su existencia al aburrimiento y al cinismo.

En el esquema crítico de Piglia, Cambaceres representa la corriente que intenta fundar la novela argentina sobre la tensión entre el salón aristocrático y la barbarie urbana/inmigratoria.

Un disruptivo, dirían ahora, acerca de Eugenio Cambaceres. Un escritor, pese a las etiquetas. Un escritor total.