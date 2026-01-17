Política en Argentina y el mundo, Sergio Berensztein a fondo

La situación política en distintos lugares del mundo imprimen una dinámica electrizante a los pocos días que van del año, para lo cual es muy interesante sumar la visión del experto en estos asuntos internacionales, el analista y consultor Sergio Berensztein , para tener una mejor perspectiva.

Como es lógico la entrevista trae el destaque de lo que transita una Venezuela sin Maduro, una Groenlandia acechada por Trump y el desborde criminal en Irán a cargo de la dictadura de los ayatolás.

Una presentación suscinta del entrevistado que no eludió ningún tema de actualidad argentina e internacional.

- Cuando pensé en esta entrevista, tanto la situación internacional en Groenlandia como en Irán no era tan graves como hoy (viernes por la tarde). En las últimas horas ha crecido el dramatismo. Me sorprende de Groenlandia que ya algunos países de la Unión Europea, la OTAN (¿la fallida OTAN?), van a mandar tropas al Ártico. ¿Países miembros de la OTAN defendiéndose de sí mismos?

- Primero, el contexto. Recordemos que la OTAN como alianza viene sufriendo una reconfiguración ya hace tiempo. La guerra en Ucrania desde 2022 implicó un desafío inédito. La mirada de Estados Unidos es que hoy, estratégicamente, Europa dejó de ser un lugar tan importante. Y para ellos hay otras prioridades.

- Esta segunda presidencia de Trump es más parecida al Trump que creíamos, más que en su primera estadía en la Casa Blanca, ¿no?

- Claro. Este es un Trump mucho más disruptivo, entre otras cosas porque aprendió de su primer mandato. Segundo punto: el gabinete actual es un gabinete de incondicionales. En el otro gobierno él había sumado a figuras con más peso específico propio, que intentaban ponerle límites, acotar su visión más disruptiva. Ahora, no. El tipo llega con un gabinete de gente mucho más alineada, más afín.

- La situación en Irán es compleja y al mismo tiempo dramática.

- De cualquier modo hoy la situación es menos dramática que hace una semana, cuando había muchísima gente en la calle. Y el régimen en Irán no había tomado la decisión de reprimir de forma brutal. Se calculan que hay ya más de 2 mil muertes. Es una represión de una escala inusitada. A propósito, fijate que, a diferencia de lo ocurrido en Gaza, acá no hay ninguna reacción de ONGs preocupadas por la situación de violación masiva de derechos humanos en Irán.

- Los dictadores tienen mejor prensa que la democracia.

- (Ríe) Parece mentira, pero es así. O sea, aparentemente no todos los genocidios son iguales. Lo de Irán es un escándalo que pone en todo caso de manifiesto los estándares dobles o triples de los movimientos supuestamente defensores de derechos humanos en el mundo. ¿Con qué autoridad moral ahora pueden criticar? Acá hay un régimen reprimen de manera brutal y nadie dice nada.

Milei

La entrevista con Sergio Berensztein se extendió durante 45 minutos. Aquí se presenta apenas un adelanto del diálogo. Habla de la nueva geopolítica, el orden que todavía se está acomodando.

El presidente Javier Milei motiva varios comentarios del entrevistado. Y en un tramo de la charla desgrana el alma del círculo rojo de Argentina. Propone preguntas. Analiza este fantasma de la realidad sin ignorar este actor.

También en modo tangencial se refiere al liberalismo tan "sui generis" de La Libertad Avanza y los compara con los conservadores mendocinos del Partido Demócrata, que en su visión no atrasan tanto en la agenda social.

Ci vediamo domani.