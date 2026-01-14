Los números del horror en Irán: detenidos, muertos y colapso económico tras los disturbios

Las protestas que comenzaron en Teherán se extendieron por varias ciudades y dejaron miles de muertos, detenidos y una moneda prácticamente sin valor.

Las protestas contra el ayatolá Alí Jameneí que iniciaron en Irán, se extendieron por distintos países.

Las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán- impulsadas por el derrumbe del rial (la moneda oficial de Irán) y disparada de la inflación-, escalaron en pocas semanas hasta convertirse en una crisis con miles de víctimas, detenciones masivas y un impacto económico extremo.

El detonante de los disturbios fue el malestar de los comerciantes del bazar de Teherán. La pérdida acelerada del valor del rial iraní y la inflación empujaron a los primeros reclamos, que rápidamente se transformaron en protestas callejeras.

Bandera Irán 2 En las manifestaciones en Londres, una persona ingresó a la embajada y sacó la bandera del régimen iraní por la bandera del león y el sol. Con el correr de los días, las manifestaciones dejaron de concentrarse únicamente en la capital y se expandieron hacia otras ciudades del país, profundizando el conflicto social.

Escalada de violencia y víctimas fatales Irán 2 El conflicto mostró una rápida escalada. Para el 8 de enero, los reportes ya indicaban 45 manifestantes muertos. Cinco días después, el 13 de enero, las cifras se multiplicaron de manera dramática.

Según los datos disponibles hasta esa fecha, se registraron al menos 2000 muertos y 16.000 personas detenidas en el marco de la represión contra las protestas. Entre los arrestados se encuentra Erfan Soltani, de 26 años, quien fue detenido el sábado tras la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.