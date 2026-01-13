Fuerte suba del precio del petróleo ante la amenaza de Irán de frenar sus exportaciones

Los precios internacionales del petróleo registraron este martes una suba cercana al 3% , impulsados por un recrudecimiento del riesgo en Medio Oriente ante la posibilidad de interrupciones en las exportaciones de crudo de Irán .

Ese factor terminó pesando más que la expectativa de un eventual aumento de la oferta desde Venezuela , que por ahora sigue envuelto en incertidumbre operativa.

En ese contexto, el Brent avanzó casi tres dólares por barril y se ubicó en torno a los US$65,7 , su nivel más alto en cerca de tres meses. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) también mostró una suba similar y cotizó cerca de US$61,3 , reflejando una reacción sincronizada de los mercados ante un escenario internacional cada vez más cargado de tensiones.

Según Reuters, analistas del sector explicaron que a la crisis iraní se suman los problemas estructurales de Venezuela, la falta de definiciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros factores de inestabilidad global que refuerzan una estrategia defensiva por parte de los operadores. En ese marco, los precios comenzaron a blindarse frente a shocks potenciales antes de que se materialicen en pérdidas concretas de suministro.

Irán, uno de los principales productores dentro de la OPEP, atraviesa sus protestas contra el régimen más severas en años. La represión estatal, que según organizaciones iraníes habría dejado alrededor de 2.000 muertos y miles de detenidos , elevó el tono de la confrontación con Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que no descarta una respuesta militar y endureció el frente económico al anunciar que cualquier país que comercie con Irán va a ser alcanzado por un arancel del 25% sobre sus negocios con Estados Unidos.

Ese escenario tuvo un impacto directo en los diferenciales regionales. La prima del Brent frente al crudo Dubái (referencia clave para Medio Oriente) trepó a su nivel más alto desde julio, una señal clara de que el mercado está asignando un mayor riesgo a los barriles provenientes de zonas políticamente inestables. De acuerdo con estimaciones de Barclays, los disturbios en Irán ya incorporaron entre US$3 y US$4 por barril de prima geopolítica en los precios internacionales.

Intento de estabilización en Venezuela

En paralelo, los operadores siguen de cerca la situación venezolana. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, Donald Trump afirmó que Caracas estaría dispuesta a entregar hasta 50 millones de barriles de crudo actualmente bajo sanciones occidentales.

Trump ha advertido a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que "pagará un precio mayor" que el de Maduro si no accede a las pretensiones de Washington.

Sin embargo, lejos de una reapertura inmediata y ordenada del flujo exportador, las grandes casas comerciales globales de petróleo se posicionaron como las primeras beneficiadas en la disputa por esos volúmenes, adelantándose a las petroleras estadounidenses y sumando un nuevo factor de competencia en un mercado atravesado por la volatilidad.