EE.UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso sancionado para hacer frente a la subida de los precios por la guerra en Irán

Estados Unidos autorizó este lunes la compra temporal de petróleo ruso sancionado que actualmente se encuentra cargado en buques en alta mar.

El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, declaró que se trataba de una medida temporal para "promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales" durante la guerra en Irán . La autorización durará hasta el 11 de abril.

"Esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso", dijo Bessent.

Los precios del petróleo volvieron a superar los US$100 por barril el jueves y las bolsas mundiales cayeron después de que varios buques de carga más fueran atacados en el Golfo Pérsico.

Además, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo en su primer mensaje público que su país seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Jamenei también prometió "vengar la sangre" de los iraníes muertos en los ataques de EE.UU. e Israel.

"El aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación a corto plazo que resultará en un beneficio masivo para nuestra nación y nuestra economía a largo plazo", dijo este jueves Scott Bessent al anunciar el permiso temporal para la compra de petróleo ruso.

Previamente, Bessent había declarado que el gobierno estadounidense comenzaría a escoltar buques a través del Estrecho de Ormuz "tan pronto como sea militarmente posible".

La posible necesidad de una escolta militar "siempre estuvo en nuestros planes", declaró el funcionario a Sky News.

Al ser preguntado sobre si esto podría comenzar en los próximos días, Bessent respondió: "En cuanto sea posible garantizar un paso seguro, lo haremos".

La mayor liberación de petróleo de la historia

Getty Images Irán reivindicó el ataque a un carguero con bandera de Tailandia.

Todo esto se produce un día después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciara que liberará 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro causada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

El director ejecutivo de la organización, Fatih Birol, indicó que los 32 países miembros votaron unánimemente a favor de la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia de la AIE.

La AIE es un organismo internacional que coordina la política energética y las reservas estratégicas de petróleo de los países industrializados, en su mayoría economías avanzadas de Europa, América del Norte y Asia-Pacífico.

El anuncio llegó tras varios días de bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde proyectiles alcanzaron a tres buques cargueros en una serie de ataques, de los que al menos uno fue reivindicado por Teherán. Al mismo tiempo, Irak informó que dos buques petroleros extranjeros fueron atacados en uno de sus puertos.

Horas después del anuncio de la AIE, el gobierno de Estados Unidos dijo que liberará 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia como parte de un esfuerzo internacional coordinado para reducir los precios globales de la energía.

Se espera que las entregas de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. comiencen la próxima semana y demoren alrededor de 120 días.

BBC

FUENTE: BBC