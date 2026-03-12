Doble atentado en Estados Unidos: ataque a una sinagoga en Michigan y tiroteo en Virginia

A casi dos semanas del inicio de la guerra en Medio Oriente con el lanzamiento de la operación "Epic Fury", Estados Unidos sufrió dos atentados en paralelo en las ciudades de Michigan y Virginia . Dentro de las ciudades que emitieron alertas para aumentar la seguridad en establecimientos de la colectividad judía debido a la guerra están Nueva York, Miami y el estado de California.

Por un lado, un colectivo se estrelló este jueves contra la sinagoga Temple Israel en Michigan . Un agente de seguridad del templo abrió fuego contra el vehículo cuando detectó una amenaza, y hasta el momento no se sabe con certeza la cantidad de víctimas del atentado.

El conductor del colectivo estaba armado y disparó contra el templo, lo que comenzó un tiroteo con la seguridad establecida debido a la alerta máxima activada por el contexto internacional.

Dentro del templo se encuentra al lado de la escuela Bloomfield Hills School, la cual activó el protocolo "modo seguro" o confinamiento a pedido del Departamento de Policía local a través de las redes sociales.

El FBI comunicó a través de su cuenta en X que "la Oficina Local del FBI en Detroit está respondiendo a los informes de un tiroteo en West Bloomfield, Michigan". Además, el director de la agencia Kash Patel, confirmó que "el personal del FBI se encuentra en la escena con socios en Michigan", y la Fiscal General Pam Bondi pidió "por favor, oren".

La gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer aseguró a través de un posteo en redes sociales que "el antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan" y que se encuentran trabajando junto con la policía estatal para obtener más información sobre lo sucedido.

Los medios locales luego confirmaron que el principal sospechoso del ataque al templo de la colectividad judía fue abatido luego de saltar del colectivo en llamas con quemaduras graves en el cuerpo.

Tiroteo en Virginia

La Universidad de Old Dominion fue el escenario de un tiroteo en la mañana del jueves, el cual dejó dos personas heridas que fueron trasladadas a un hospital de la zona. El atacante murió durante el tiroteo, aunque todavía no se ha podida confirmar la causa de su muerte.

La institución académica comunicó que el atacante comenzó a disparar contra el edificio donde se encontraba la escuela de negocios de la Universidad. En un primer momento, la casa de estudios reportó una "amenaza activa" vía su sitio web.

"Siga los protocolos de huida, escondite y lucha. Evite la zona", alertaron al mismo tiempo que afirmaban que irían brindando actualizaciones en las próximas horas.

Personal de emergencias, junto a la Policía universitaria y de Nolfork respondieron de inmediato al incidente. Además, agentes especiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también acudieron.