El Pentágono informó que Estados Unidos gastó más de US$11.000 millones en los primeros días de guerra

La operación de los Estados Unidos en Medio Oriente superó la suma de 11.000 millones de dólares en los primeros seis días de guerra.

La guerra ya le costó miles de millones de dólares a Estados Unidos.

Desde el Gobierno americano informaron que la guerra en Medio Oriente le costó más de 11.000 millones de dólares a los Estados Unidos solo en los primeros seis días de conflicto. Desde el Capitolio, entidad que recibe la información desde el Pentágono, entienden que la cifra seguirá creciendo.

Tras doce días de guerra, funcionarios del Pentágono informaron al Poder Legislativo americano que la Unión habría gastado más de 11.000 millones de dólares en los primeros días del conflicto. El mitin entre representantes de ambas instituciones se dio de forma privada.

Del mismo modo, la prensa internacional que accedió a dicha información aseguró que los funcionarios militares no incluyeron los costos operativos, la acumulación de material militar ni el personal militar involucrado en los cálculos que informaron a los legisladores.

Otros informes y reducción de costos de Estados Unidos A pesar del informe militar a los legisladores, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que las primeras 100 horas de la Operación "Epic Fury" le costaron a los Estados Unidos unos 3.700 millones de dólares, lo que se traduce en unos 891,4 millones de dólares diarios.

Igualmente, indicaron que, a medida que el conflicto continúe, los Estados Unidos disminuirán los costos ya que se optará por municiones menos costosas y el arsenal iraní disminuirá a punto tal de que requerirán una mejor administración del armamento.