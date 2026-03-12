El precio del petróleo se dispara hasta cerca de los 100 dólares y la incertidumbre se apodera del mercado

El barril de petróleo Brent volvió a dispararse este jueves y llegó a superar los 100 dólares esta mañana, empujado por las noticias que llegan desde Medio Oriente. La clave es el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz , por donde pasa el 20% del petróleo y el 30% del gas natural que se comercializa a nivel global.

Los futuros del Brent, que es el precio de referencia de los principales mercados en Asia, en Europa y también en nuestro país, marca US$99,40 el barril de 159 a las 14,09 hora argentina, una de 8,07% respecto del cierre del día anterior.

Por su parte, el crudo ligero del Golfo de México, conocido como West Texas Intermediate (WTI) y que actúa como referencia en el mercado estadounidense y gran parte de América Latina, cotiza a US$ 94,91, un incremento de 8,73% en la jornada.

El crudo se disparó luego de que Mojtaba Jamenei, el nuevo Líder Supremo de Irán, advirtiera que una vía marítima crucial para el transporte mundial como es el Estrecho de Ormuz , permanecerá cerrada todo el tiempo que sea necesario, mientras Estados Unidos e Israel continúan sus ataques contra el país.

"La evolución de la situación mantiene una importante prima de riesgo geopolítico en los mercados energéticos", señaló Laurence Booth, director global de mercados de CMC Markets, en diálogo con el portal especializado Investing.com.

La tensión crece en los mercados globales a medida que recrudecen las acciones bélicas en el Golfo Pérsico. Este jueves dos petroleros en Irák y Kuwait fueron atacados por misiles y comenzaron a arder en acciones atribuidas por el gobierno iraquí a las fuerzas armadas de su vecino Irán.

Un marinero murió y los equipos de rescate están evacuando a la tripulación de las embarcaciones, señaló Farhan al-Fartousi, director de la Compañía General de Puertos de Irak, y agregó que Irak cerró todos sus puertos petroleros, en tanto que el combustible se había derramado al mar.

Otro barco fue alcanzado por un proyectil cerca de Dubái, según informó la agencia marítima Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido. En este contexto, las terminales petroleras de Omán e Irak permanecen cerradas tras los ataques.

En un mercado petrolero con creciente incertidumbre, este miércoles se conoció la decisión de 32 países de liberar hasta 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para amortiguar el desplome de la oferta, e intentar contener los precios del crudo, al tiempo que Irán endurecía el cierre del paso por el Estrecho de Ormuz.

Al respecto, China prohibió todas las exportaciones de combustible refinado en marzo. La medida se tomó para prevenir una posible escasez de combustible en el país debido al conflicto con Irán.

Fue una señal más del impacto global que está teniendo el conflicto Este acontecimiento fue la última señal del impacto generalizado del ataque estadounidense e israelí contra Irán, que ya lleva más de una semana, en regiones mucho más allá de Oriente Medio.