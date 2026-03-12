Alerta en los mercados: Irak suspende exportaciones de petróleo tras el ataque a dos buques

El gobierno iraquí paralizó las operaciones en las terminales de Basora tras un presunto sabotaje contra los petroleros Safesea Vishnu y Zefyros.

En una jornada de extrema tensión que sacude los mercados energéticos, Irak ha suspendido todas sus operaciones de exportación de crudo este jueves. La medida drástica responde a una serie de ataques no identificados contra buques extranjeros en aguas territoriales iraquíes, cerca del puerto estratégico de Basora.

El incidente, calificado preliminarmente como un acto de sabotaje, ha forzado el cierre de las terminales petroleras para garantizar la seguridad de la navegación y de las instalaciones estatales.

Sabotaje e incendios en el Golfo: los buques afectados Los ataques tuvieron como objetivo principal a dos embarcaciones cisterna que realizaban maniobras de transferencia de combustible:

Safesea Vishnu: Un buque con bandera de las Islas Marshall .

Zefyros: Una embarcación con bandera de Malta. Buque petroleros Irak X (@AlertaNews24) Según informaron autoridades portuarias iraquíes, un petrolero extranjero que transportaba fuelóleo resultó seriamente dañado tras incendiarse a raíz de las explosiones. Equipos de emergencia confirmaron que el ataque dejó al menos una víctima fatal y provocó focos de incendio activos que dificultaron las tareas de rescate durante la madrugada.

Sospechas sobre la implicación de Irán Aunque ninguna organización se ha adjudicado la autoría de las explosiones, el clima político en la región apunta en una dirección clara. Funcionarios iraquíes manifestaron bajo condición de anonimato que existen fuertes sospechas sobre la implicación de Irán en este sabotaje.