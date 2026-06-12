Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo: cómo está compuesta su fortuna

El empresario Elon Musk se convirtió este viernes en la primera persona del mundo en superar el billón de dólares de patrimonio, impulsado por el exitoso debut de SpaceX en Wall Street.

La compañía aeroespacial comenzó a cotizar en el índice Nasdaq con un precio inicial de 150 dólares por acción, por encima de los 135 dólares establecidos en la Oferta Pública Inicial (OPI). Durante las primeras horas de negociación, los títulos llegaron a ubicarse cerca de los 166 dólares, lo que representó una suba cercana al 23% respecto del precio de colocación.

La mayor parte de la riqueza del empresario está vinculada a sus participaciones accionarias en las compañías que controla o dirige.

El principal activo de Musk es su participación en SpaceX , que tras la salida a bolsa alcanzó una valoración extraordinaria. Según las estimaciones de mercado, su participación en la empresa aeroespacial ronda los 690.000 millones de dólares .

A ese monto se suma su participación en Tesla , valuada en aproximadamente 279.000 millones de dólares , además de las opciones sobre acciones asociadas a la compañía de vehículos eléctricos.

X y otros emprendimientos

El conglomerado empresarial del magnate también incluye X, la red social anteriormente conocida como Twitter, junto con otros proyectos tecnológicos.

¿Qué valor alcanzó SpaceX tras su debut en Wall Street?

Con el fuerte avance de sus acciones durante la primera jornada de operaciones, la capitalización bursátil de SpaceX se ubicó en torno a los 2,2 billones de dólares.

Esa valoración coloca a la compañía entre las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, detrás de gigantes tecnológicos como Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

¿Qué dijo Musk sobre el futuro de SpaceX?

Antes de la apertura de Wall Street, Musk reiteró la misión de la empresa de desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria".

El objetivo de SpaceX es avanzar en proyectos que permitan viajes hacia la Luna, Marte y destinos más lejanos dentro del sistema solar.

¿Qué opinan los analistas sobre la valoración de SpaceX?

La salida a bolsa confirmó el fuerte interés de los inversores por las compañías tecnológicas y los proyectos vinculados a la exploración espacial. Sin embargo, algunas firmas especializadas mantienen una mirada cautelosa.

La consultora Morningstar estimó que un valor razonable para SpaceX sería de alrededor de 780.000 millones de dólares y advirtió que la cotización actual incorpora expectativas de crecimiento muy exigentes en áreas como la infraestructura orbital y la tecnología espacial.

Otros analistas, en cambio, destacan el respaldo de la demanda institucional y el potencial de negocios estratégicos como Starlink, además de la posición dominante que ocupa la compañía dentro de la industria aeroespacial privada.

¿Elon Musk tiene realmente un billón de dólares en efectivo?

No. La mayor parte de su patrimonio está compuesta por acciones y participaciones empresariales. Esto significa que su fortuna depende de las valuaciones de mercado de sus compañías y puede fluctuar diariamente de acuerdo con el comportamiento bursátil y las expectativas de los inversores.