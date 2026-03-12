Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo para contener la crisis energética

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica con el objetivo de amortiguar la suba del precio del crudo provocada por el conflicto en Medio Oriente y la tensión en el estratégico estrecho de Ormuz .

La medida fue confirmada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, que explicó que la liberación de crudo comenzará la próxima semana y se extenderá durante aproximadamente cuatro meses.

"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", señaló el secretario de Energía, Chris Wright, en un comunicado oficial.

El anuncio se produjo pocas horas después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) informara que también liberará petróleo al mercado global. La organización decidió liberar gradualmente 400 millones de barriles, en una medida aprobada por unanimidad por los 32 países miembros con el objetivo de estabilizar el suministro energético internacional.

Según la AIE, se trata de la mayor liberación de reservas en la historia del organismo, creado tras la primera crisis petrolera mundial de 1973. El antecedente más cercano se produjo en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Trump defiende la medida y critica a la gestión anterior

El secretario Wright afirmó que la decisión refleja "su compromiso con la promesa de proteger la seguridad energética" de Estados Unidos y de "gestionar de forma responsable la Reserva Estratégica de Petróleo".

El funcionario también cuestionó la política energética del expresidente Joe Biden, al señalar que su administración dejó "las reservas de petróleo agotadas y dañadas".

En ese sentido, aseguró que el gobierno de Donald Trump planea reponer las existencias con "aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, un 20 % más de barriles de los que se extraerán".

El propio mandatario expresó confianza en que las reservas podrán reponerse sin inconvenientes. "Las llenaremos. Llenaremos nuestras reservas. Si recuerdan, yo las llené y luego llegué a un acuerdo al más alto nivel, un nivel que nunca ha sido; (Chuck) Schumer y los demócratas, por 25 dólares, la rechazaron", afirmó ante los medios.

El impacto de la guerra en el mercado del petróleo

La escalada del conflicto en Medio Oriente generó una fuerte preocupación en los mercados energéticos internacionales, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos más sensibles del comercio mundial de energía.

Estrecho de Ormuz El mar Arábigo y el estrecho de Ormuz son puntos clave en el comercio global de petróleo y GNL, con cerca del 20% total del comercio global.

Por ese corredor marítimo, controlado por Irán, circula cerca del 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo, además de importantes minerales estratégicos.

En ese contexto, Trump lanzó duras críticas contra el gobierno iraní y aseguró que su país mantiene el control de la situación. "Durante 47 años, Irán y sus representantes terroristas han tenido la intención de matar a estadounidenses. Han manipulado y amenazado la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados. Bajo la presidencia de Trump, esos días están llegando a su fin", sostuvo.

Al cierre de la jornada, el petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una suba del 4,55 %, alcanzando los 87,25 dólares por barril, reflejando la tensión que atraviesa el mercado energético global.